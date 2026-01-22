Pérez Llorca saca "tarjeta roja" a Transportes y duda de que el AVE regional esté en 2027

La segunda jornada de Fitur se ha abierto con la polémica de la reducción de velocidad en las vía de alta velocidad como telón de fondo. Tras el saludo oficial a los Reyes, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha realizado duras críticas al Gobierno de España y ha llegado a sacar "tarjeta roja" al Ministerio de Transportes por la inseguridad que está generando.

"Creo que no hay nadie tranquilo en estos momentos en este país con el tema ferroviario. Es la sensación que tenemos todos. Hay que aclarar muy bien las cosas y el Gobierno tiene que explicar muy bien lo que ha pasado y por qué ahora se están tomando decisiones que no se estaban tomando antes del accidente", ha subrayado.

Ante el estand de la Comunidad Valenciana, Pérez Llorca se ha preguntado "por qué antes se podía ir a una velocidad muy elevada y por qué después del accidente en el trayecto que nos afecta a la Comunidad Valenciana, se tiene que reducir la velocidad. ¿Estaba pasando algo que no nos habían dicho?".

El jefe del Consell ha asegurado que está "muy preocupado. Si hay cosas que están en mal estado que se comuniquen, que se informen y por supuesto que se reparen".

Incumplimientos

En cuanto a las cercanias, el presidente ha ido más allá. "Tenemos que poner una sanción al Gobierno de España por no cumplir nada de las cercanías de la Comunidad Valenciana" y ha pasado a enumerar una relación de actuaciones.

Entre ellas, ha destacado la "línea C3 que aún no está terminada, el soterramiento de Alfafar ni siquiera estaba está hecho, incluso el proyecto que han presentado no tiene nada que ver con la petición que se estaba haciendo, el plan de cercanías hasta 2025 solo se ha ejecutado en un 40%". En este sentido, ha insistido en "sacar tarjeta roja por la gestión de la gestión de las cercanías".

Respecto a la anunciada alta velocidad en 2027 en la Comunidad Valencina para 2027 por el ministro Óscar Puente, el president ha sido categórico: "Creo que ya hace tiempo que aprendimos que del gobierno de Pedro Sánchez no te puedes fiar. ¿Cuántos anuncios han hecho que nunca se han llevado a término o que luego se han cambiado de opinión como dicen ellos?". Para Llorca el Gobierno central no es creíble.

Además, se ha mostrado pesimista, pues ha indicado que " si no se explica bien, si no se detallan por qué están habiendo esos cambios en la política ferroviaria evidentemente puede haber un problema en materia del turismo y sería una pena".

Reunión con Compromís

Por otro lado, y ya en el ámbito interno, Pérez Llorca no se ha mostrado sorprendido de que Compromís haya rechazado asistir a la reunión de los sindics en las Cortes Valencianas. "Una una vez más quedan en evidencia. Creo que con diálogo se consiguen consensos, se consiguen mejorar la calidad de vida de todos los valencianos y las valencianas y allá ellos en su decisión".

Al tiempo ha lamentado que la formación presente dos caras, una en la Comunidad y otra en Madrid, en referncia al apoyo que brinda Compromis a Pedro Sánchez. "Parece que a veces que trabajan más para otras regiones, para otras personas que no quieren ser españoles que para los intereses de los valencianos", ha apostillado.

Finalmente, respecto a la peticion de modificación del Estatuto de Presidentes de la Comunidad, Llorca ha considerado que el valenciano es "similar al que tienen en otras regiones de España. Me parece más de una cuestión de política, de titular de un día que un hecho que vaya a transformar o a mejorar la sociedad valenciana".