El PPCV descarta pedir ya el acta a Mazón y deja en el aire hacerlo si es imputado

Carlos Mazón ha reducido a mínimos su exposición pública desde que dejó de ser 'president' de la Generalitat el pasado mes de noviembre pero sigue muy presente en el día a día de la política valenciana. Su nombre sigue copando titulares ya sea por el avance de la investigación judicial sobre la dana del 29 de octubre o por la presión que ejerce la izquierda sobre su sucesor, Juanfran Pérez Llorca, para que le exija el acta de diputado autonómico que mantiene pese a su renuncia. Un acta que le blinda ante la jueza y por la que percibe además un sueldo de más de 61.000 euros anuales, incluido el aumento de sueldo concedido por el PP tras su dimisión.

Pero pese al evidente desgaste que esto supone para los intereses del nuevo jefe del Consell, que intenta pasar página de la era Mazón y marcar perfil propio en busca de ser candidato en las elecciones de 2027, el PPCV que ahora lidera también Llorca descarta de forma tajante pedirle ya el acta de diputado al 'expresident'.

Además de a la oposición, los populares desoyen con esta decisión la petición de las víctimas de la dana, con quien el president ha buscado un acercamiento que de momento no ha cuajado, al menos de cara al público, precisamente por su negativa a romper amarras con Mazón en el hemiciclo.

Las voces del PPCV incluso dejan en el aire hacerlo en caso de una eventual imputación, para lo que la jueza debería antes elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por la condición de aforado que mantiene el expresident.

Así lo aseguran a Levante-EMV fuentes de la dirección del PP valenciano, que repiten que Mazón es el "único" que ha asumido las "máximas responsabilidades políticas" con su dimisión. Los populares son conscientes de que la continuidad de Mazón en las Corts, aunque ahora refugiado en última fila, da margen a la izquierda para mantener esa vía de presión, aunque replican que esta actitud demuestra que PSPV y Compromís "no tienen propuestas más allá de Mazón".

También admiten en la formación conservadora el peso que tendrá el devenir de la instrucción en la decisión final, pero evitan pillarse los dedos a la hora de fijar líneas rojas. Así, las fuentes consultadas de la dirección no confirman si una exposición razonada o incluso una imputación del TSJCV conllevaría que Llorca le reclamara el acta, una decisión que es en última instancia de Mazón pero en la que el PPCV puede presionar.