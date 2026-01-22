Los puntos negros de la costa valenciana frente a temporales

Son 58 playas o zonas de costa en decenas de municipios de las tres provincias. Los “puntos negros” o especialmente frágiles frente al impacto de temporales marítimos como los ocurridos con la borrasca Harry son muy diversos y requieren de obras de regeneración o contención. La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha identificado esos puntos en un listado que ofrece una radiografía de la vulnerabilidad de la costa de la Comunitat Valenciana.

Castellón: espigones y regresiones

En la provincia de Castellón, un tramo histórico que suele inundarse en momentos de temporal es el de Benafelí. En 2017, el PP de Almassora criticaba la falta de operatividad de las bombas de achique instaladas en el litoral. Y es que, en general, el frente litoral de Almassora, de casi 3 kilómetros de longitud, está catalogado por Costas como una de las playas más deterioradas de España. Como aparece en la página web del Ministerio, “el efecto barrera del puerto de Castellón tras sus sucesivas ampliaciones y la falta de sedimentos como consecuencia de la regulación del río Mijares, han condicionado la evolución de su línea de costa hasta el punto de producir regresiones muy importantes”.

En 2023, el Consejo de Ministros tomó razón de obras de emergencia para reparar daños por temporales marítimos y de viento ocurridos ese mismo año en toda esa zona. También la playa de Pla de la Torre de Almassora está incluida en ese listado de tramos vulnerables, y en 2022 se licitó la redacción del proyecto de regeneración de esta zona de costa.

El mar se come el paseo marítimo de Almassora

También en la provincia de Castellón, Burriana es otro de los puntos débiles. En el proyecto de regeneración de este tramo de costa, en el BOE, se describe que el dique sur del puerto interrumpe por completo el transporte de sedimentos hacia el sur, dejando tramos sin acumulación de arena, lo que implica vulnerabilidad elevada ante temporales. En Nules, el espigón y el dique sur son dos de los puntos necesitados de obras de contención, mientras en la cercana Moncofa, el temporal marítimo ha azotado el litoral y provocado la entrada de agua y arrastres de material tanto en el paseo marítimo como en el tramo sur de la avenida Mare Nostrum. En este contexto, el alcalde de Moncofa, Wences Alós, ha vuelto a reivindicar la construcción de espigones.

Xilxes, con la playa y el espigón, forma parte también de ese mapeo de vulnerabilidad costera. En la Llosa, son el río Becaire y la gola de l’Estany los puntos más potencialmente afectados. En cuanto a Almenara, se llevó la peor parte del temporal de febrero de 2023, y también concitó actuaciones de recuperación en Casablanca y la Gola de Queralt, con aportación de materiales y medidas de protección, además del uso de material acumulado en la Gola de Queralt para reponer zonas afectadas del litoral.

Valencia: paseos marítimos y viviendas

En la línea de costa de la provincia de Valencia también se acumulan los problemas ante temporales como el de estos días. Durante los últimos años, sobre todo, predominan la retirada o pérdida de arena, la inundación de paseos marítimos o primeras líneas de playa, los daños en infraestructuras costeras o la entrada de agua en viviendas o locales.

El epicentro de los puntos negros de la provincia se encuentra en las playas de Sagunto, sobre todo en las de Corinto, la Malvarrosa de Corinto y Almardà. La borrasca Harry, por ejemplo, ha dejado ver olas muy altas y cierre de accesos a playas y paseos marítimos y ha obligado a reforzar zonas vulnerables por el oleaje en esta localidad del Camp de Morvedre. Pasarelas de madera arrancadas, lavapiés y equipamientos retirados por el mar. A ello se suman los daños en el camping de la playa Malvarrosa de Corinto , donde la virulencia del mar ha sido tal que apenas quedan rincones del camping que no estén inundados. En toda esa zona de costa, el agua ha llegado a las puertas de las viviendas . Los vecinos reclaman defensas reales para las viviendas y soluciones estructurales que vayan más allá del megatrasvase de arena previsto por el Ministerio antes del próximo mes de junio y reitera la necesidad de ampliar ese proyecto, incluyendo mecanismos permanentes de protección, como arrecifes artificiales, diques sumergidos u otros. También en Canet d’en Berenguer existe preocupación general por la regresión litoral.

Así han dejado las olas el camping de Sagunt

La dana y, ahora, Harry, han evidenciado también las debilidades de varias playas del sur de València, como la Devesa, el Perellonet o el Perelló. El 29-O retiró la arena y depositó restos de cañas y sedimentos en proporciones brutales, pero ahora, la borrasca ha dejado borrada prácticamente la playa de la Casbah, en el Saler. Las olas han llegado hasta el muro de protección situado junto al paseo y las viviendas. En el término municipal de Sueca, los puntos negros frente a temporales marítimos, por su elevada exposición a la regresión costera, pérdida de arena e inundaciones recurrentes, son Pouet, Palmeres, Rey, Bega de Mar, Mareny Blau, Mareny de Sant Llorenç y Dosel.

Por su parte, en el municipio de Cullera, las playas que están más expuestas y consideradas “puntos negros” frente a temporales marítimos y la regresión costera son Faro, l’Illa, Cullera, Barranc de Palomes, Racó, San Antonio, Estany, Brosquil y Marenyet. Las playas de Goleta, Tavernes y el Mareny son las playas incluidas en las zonas a vigilar entre temporales en la localidad de Tavernes de la Valldigna. En la Safor, hay especial prevención en Xeraco, Daimús (con las playas de Pedregales y Daimús), Gandia (con las playas de l’Ahuir, Grao y Venecia), Miramar, Bellreguard y Piles.

La borrasca Harry deja graves daños en un edificio de Tavernes de la Valldigna

Alicante: el epicentro en Dénia

En Dénia, que es el único municipio alicantino que figura en la lista de puntos más vulnerables frente a temporales marítimos, se han identificado doce playas o tramos costeros especialmente expuestos: Deveses, Sort de Mar, Setla Mirarrosa, Almadraba, l’Estany, Racó de la Alberca, Molinos y Palmeras, Bovetes, Marines, Nova, Marineta Casiana y Marge Roig.

Durante el temporal asociado a la borrasca Harry, olas muy intensas y mar embravecido afectaron con especial fuerza la costa de la capital de la Marina Alta, con registros de olas cercanas a 4,5 metros de altura en algunas zonas del término municipal, debido al oleaje de componente noreste y la ausencia de obstáculos en su trayectoria. Esa conjunción de factores provocó un efecto ya conocido por esos lares: que el mar ganara terreno sobre la playa y llegara incluso a zonas de paseo y accesos próximos a la línea de costa en distintos puntos de la ciudad y su litoral urbano. Estos efectos se extendieron a buena parte de la costa alicantina y de la Marina Alta como parte de un episodio generalizado de mar muy agitado y avisos por fenómenos costeros, como ya alertó Aemet.

Costas sigue evaluando los daños

El subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez, ha visitado junto al teniente de alcalde de Tavernes de la Valldigna, Josep Llàcer, la situación de la playa urbana de la localidad afectada por el temporal marítimo. Rodríguez ha señalado que la Demarcación de Costas de Valencia, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “está llevando a cabo una inspección pormenorizada de las afectaciones en las playas de la costa valenciana para evaluar los daños y actuar ante aquellos que sean de su competencia”. No obstante, ha recordado que “siempre se actúa cuando se da por finalizado el temporal con el objeto de dar una respuesta precisa”. Esta mañana, según han informado los agentes todavía se observaban olas de varios metros, de modo que no ha ofrecido datos de kilómetros de costa afectados.

El subdelegado del Gobierno en su visita a una de las zonas afectadas por el temporal

Rodríguez Jurado ha recordado que “el Gobierno de España tiene un compromiso firme con la costa valenciana”. En total, lleva invertidos más de 144 millones de euros en la regeneración de las playas de la Comunitat Valenciana. Entre ellos se encuentra la actuación del MITECO, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para las playas de Canet, Almardà, Corinto y Malvarrosa (Canet d’en Berenguer y Sagunt); El Perelló, El Pouet y Les Palmeres (Sueca), además de las de Cullera, todas en el litoral valenciano. Un proyecto para el que se destinan cerca de 43 millones de euros, “la mayor inversión realizada en regeneración de la costa en la historia de España”, según ha dicho.