Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren AdamuzEMTSuspensión FallasCiberestafadoresDirecto accidente trenes CórdobaPisos obra nueva ValenciaBorrasca IngridBerry Navarro
instagramlinkedin

Red ferroviaria

Renfe y Adif revisan las vías de Cercanías de Valencia con convoyes "exploradores" tras cada dana

Estos viajes se realizan de madrugada y sin pasajeros, aunque sí que participan técnicos y operarios del servicio

La parada de Cercanías en l'Alcúdia de Crespins.

La parada de Cercanías en l'Alcúdia de Crespins. / Perales Iborra

Lluís Pérez

Lluís Pérez

València

El desprendimiento de un muro en una de las vías del Rodalies de Cataluña, que ha provocado el fallecimiento del maquinista en prácticas de 27 años y una cifra de 42 personas heridas, señala a la acumulación de lluvias de los últimos días como responsable directa por provocar la caída de la pared; es la principal hipótesis por el momento. En clave valenciana, la preocupación podría trasladarse a la red ferroviaria de la Comunitat Valenciana que, en los últimos dos años, prácticamente desde la dana del 29-O, concatena meses de lluvias intensas con acumulados que, según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), superó los 1.000 litros por metro cuadrado en algunos puntos solo en 2025.

Sin embargo, fuentes de Renfe quieren trasladar un mensaje de tranquilidad para los usuarios de la red ferroviaria valenciana porque, tras cada una de las últimas danas, tanto Adif como Renfe han comprobado la seguridad de la red con viajes de exploración en las diferentes vías "antes de poner en marcha el servicio". Son operaciones que se realizan de madrugada antes del paso de los primeros convoyes y que se realizan bien con máquinas, bien con vehículos sin pasajeros que transitan por toda la red; unos trayectos en los que participan técnicos y personal tanto de Renfe, prestadora del servicio de Cercanías, como de Adif, encargada de la gestión de la infraestructura.

"Se realizó después de la última dana a finales de diciembre, cuando hubo periodo con acumulación de precipitaciones", explican estas mismas fuentes. Es verdad que estas revisiones, estos viajes de exploración, sirven para determinar el estado de las vías antes del inicio del servicio, pero no permiten detectar problemas puntuales e imprevistos, como sería el desprendimiento acontecido este martes en Cataluña.

En reconstrucción tras la dana

Las precipitaciones explosivas del 29-O situaron en una situación "crítica", así la definió el Ejecutivo, la situación de la red de transporte de la provincia de Valencia. El tren fue uno de los servicios más afectados, sin distinguir entre los servicios del ministerio -como Cercanías y la red de media y larga velocidad- y los de la Generalitat Valenciana, la red de Metro que perdió sus tramos al sur del área metropolitana, recuperados en junio de 2025, como del centro de control de Paiporta; ahora se construye en una primera planta.

Primer viaje de la línea C3 de Cercanías hacia el circuito de Cheste

Primer viaje de la línea C3 de Cercanías hacia el circuito de Cheste en octubre. / J.M. López

La red de Cercanías sigue, de hecho, sin estar operativa al cien por cien porque la línea C3, entre València y Utiel, sigue sin funcionar en todo su tramo 15 meses después de la catástrofe. En octubre, se recuperó el servicio hasta Buñol, pero queda aún recuperar su operatividad hasta Utiel, uno de los municipios más afectados por la dana.

Los maquinistas en "pie de guerra"

La sucesión de accidentes en la última semana -el de Barcelona y, sobre todo, el de Adamuz, cuya cifra de víctimas mortales es de 43 personas tras la actualización de este miércoles por la mañana- ha llevado al límite a los maquinistas de toda la red ferroviaria de España. Su sindicato mayoritario, Semaf, ha decidido convocar una huelga general de 48 horas en toda la red, aunque falta por determinar la fecha de la convocatoria. Será cuanto antes, pero la organización quiere "dar legalidad y amparo a las movilizaciones" y, por eso, aún no ha anunciado la fecha. El objetivo principal será demandar su propia seguridad, así como la fiabilidad de la red. Tanto CCOO como UGT están valorando sumarse al paro o convocar uno propio. Los segundos están debatiendo y prefieren, por el momento, no hacer declaraciones. Y los segundos ya han amenazado con realizar paros, pero sin entrar en más detalles.

Noticias relacionadas

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha mostrado comprensivo en una intervención televisiva y entiende "la situación emocional que está atravesando" todo el colectivo de profesionales. Sin embargo, se ha mostrado a favor del diálogo para encontrar una solución y que el paro no llegue a producirse.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la inminente llegada de la borrasca Harry
  2. Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días
  3. La Aemet emite una nota especial por el temporal de lluvia y viento que llega a Valencia: podrían caer entre 100 y 200 litros por metro cuadrado
  4. Los meteorólogos anuncian 'llevantà' en Valencia y la Aemet, crecidas de ríos e inundaciones: 'Puede haber daños en los paseos marítimos
  5. Alfonso Novo (gerente de FGV): 'Hay pueblos donde el metro pasa cada 40 minutos y el máximo deben ser 20
  6. Un tren de Ouigo Madrid-Valencia sufre dos paradas y acumula una hora de retraso
  7. La burbuja del alquiler ya expulsa a los universitarios de València: “Me planteo dejar la carrera”
  8. El jefe de gabinete de Mazón contactó con la exconsellera Pradas trece días antes de que el expresidente dimitiera

La huelga de trenes amenaza con dejar sin servicio a más de 400.000 valencianos

La huelga de trenes amenaza con dejar sin servicio a más de 400.000 valencianos

Los puntos negros de la costa valenciana frente a temporales

Los puntos negros de la costa valenciana frente a temporales

Un tren de Ouigo Madrid-Valencia sufre dos paradas y acumula una hora de retraso

Un tren de Ouigo Madrid-Valencia sufre dos paradas y acumula una hora de retraso

El secretario autonómico de Presidencia que habló con Mazón, Pradas, Argüeso y Cuenca el 29-O declara ante la jueza de la dana

El secretario autonómico de Presidencia que habló con Mazón, Pradas, Argüeso y Cuenca el 29-O declara ante la jueza de la dana

El funcionario de más alto rango en el Cecopi, Jorge Suárez: "Mazón me preguntó a las 20.30 horas cuantos fallecidos habría. Estimé 200-300 personas"

El funcionario de más alto rango en el Cecopi, Jorge Suárez: "Mazón me preguntó a las 20.30 horas cuantos fallecidos habría. Estimé 200-300 personas"

Media hora de retraso en los trenes Madrid-València por las limitaciones de velocidad en tres puntos de la línea

Media hora de retraso en los trenes Madrid-València por las limitaciones de velocidad en tres puntos de la línea

El PPCV descarta pedir ya el acta a Mazón y deja en el aire hacerlo si es imputado

El PPCV descarta pedir ya el acta a Mazón y deja en el aire hacerlo si es imputado

El blindaje científico para evitar la desaparición de la nacra mediterránea

El blindaje científico para evitar la desaparición de la nacra mediterránea
Tracking Pixel Contents