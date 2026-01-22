Renfe y Adif revisan las vías de Cercanías de Valencia con convoyes "exploradores" tras cada dana

El desprendimiento de un muro en una de las vías del Rodalies de Cataluña, que ha provocado el fallecimiento del maquinista en prácticas de 27 años y una cifra de 42 personas heridas, señala a la acumulación de lluvias de los últimos días como responsable directa por provocar la caída de la pared; es la principal hipótesis por el momento. En clave valenciana, la preocupación podría trasladarse a la red ferroviaria de la Comunitat Valenciana que, en los últimos dos años, prácticamente desde la dana del 29-O, concatena meses de lluvias intensas con acumulados que, según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), superó los 1.000 litros por metro cuadrado en algunos puntos solo en 2025.

Sin embargo, fuentes de Renfe quieren trasladar un mensaje de tranquilidad para los usuarios de la red ferroviaria valenciana porque, tras cada una de las últimas danas, tanto Adif como Renfe han comprobado la seguridad de la red con viajes de exploración en las diferentes vías "antes de poner en marcha el servicio". Son operaciones que se realizan de madrugada antes del paso de los primeros convoyes y que se realizan bien con máquinas, bien con vehículos sin pasajeros que transitan por toda la red; unos trayectos en los que participan técnicos y personal tanto de Renfe, prestadora del servicio de Cercanías, como de Adif, encargada de la gestión de la infraestructura.

"Se realizó después de la última dana a finales de diciembre, cuando hubo periodo con acumulación de precipitaciones", explican estas mismas fuentes. Es verdad que estas revisiones, estos viajes de exploración, sirven para determinar el estado de las vías antes del inicio del servicio, pero no permiten detectar problemas puntuales e imprevistos, como sería el desprendimiento acontecido este martes en Cataluña.

En reconstrucción tras la dana

Las precipitaciones explosivas del 29-O situaron en una situación "crítica", así la definió el Ejecutivo, la situación de la red de transporte de la provincia de Valencia. El tren fue uno de los servicios más afectados, sin distinguir entre los servicios del ministerio -como Cercanías y la red de media y larga velocidad- y los de la Generalitat Valenciana, la red de Metro que perdió sus tramos al sur del área metropolitana, recuperados en junio de 2025, como del centro de control de Paiporta; ahora se construye en una primera planta.

Primer viaje de la línea C3 de Cercanías hacia el circuito de Cheste en octubre. / J.M. López

La red de Cercanías sigue, de hecho, sin estar operativa al cien por cien porque la línea C3, entre València y Utiel, sigue sin funcionar en todo su tramo 15 meses después de la catástrofe. En octubre, se recuperó el servicio hasta Buñol, pero queda aún recuperar su operatividad hasta Utiel, uno de los municipios más afectados por la dana.

Los maquinistas en "pie de guerra"

La sucesión de accidentes en la última semana -el de Barcelona y, sobre todo, el de Adamuz, cuya cifra de víctimas mortales es de 43 personas tras la actualización de este miércoles por la mañana- ha llevado al límite a los maquinistas de toda la red ferroviaria de España. Su sindicato mayoritario, Semaf, ha decidido convocar una huelga general de 48 horas en toda la red, aunque falta por determinar la fecha de la convocatoria. Será cuanto antes, pero la organización quiere "dar legalidad y amparo a las movilizaciones" y, por eso, aún no ha anunciado la fecha. El objetivo principal será demandar su propia seguridad, así como la fiabilidad de la red. Tanto CCOO como UGT están valorando sumarse al paro o convocar uno propio. Los segundos están debatiendo y prefieren, por el momento, no hacer declaraciones. Y los segundos ya han amenazado con realizar paros, pero sin entrar en más detalles.

Noticias relacionadas

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha mostrado comprensivo en una intervención televisiva y entiende "la situación emocional que está atravesando" todo el colectivo de profesionales. Sin embargo, se ha mostrado a favor del diálogo para encontrar una solución y que el paro no llegue a producirse.