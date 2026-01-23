Más de 20 millones de euros en arena y cordones dunares contra el mordisco del mar en Tavernes

Ha sido un episodio de temporal marino “inusitado y totalmente impropio del Mediterráneo”, cree la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Han llegado a darse olas “de hasta siete metros”. Ahora, días después, el Gobierno de España todavía no ha acabado de evaluar los daños a causa de Harry y el temporal marino derivado, que ha arrasado playas, paseos marítimos e incluso viviendas. Tavernes de la Valldigna ha sido una de las localidades más afectadas y, en una visita a este municipio, Bernabé ha puesto sobre la mesa un anuncio: 45.000 metros cúbicos de arena nutrirán a las playas del Brosquil y la Goleta para evitar su regresión.

Es una actuación por valor de más de 20 millones de euros, una parte de las que se pondrán en marcha como “actuaciones de emergencia” frente a los efectos de este temporal. Aunque las obras y su alcance todavía no están del todo claras, la delegada del Gobierno cree que el plan de acción acabará teniendo “unas características similares a lo que fue el temporal Gloria en el año 2023”.

Obras por 58 millones en ejecución

Bernabé ha aprovechado su visita a Tavernes para reivindicar “el esfuerzo inversor que el Gobierno de España está haciendo en estos años en el litoral valenciano”. “El Gobierno de España, desde 2018, ha puesto en marcha en la Comunitat Valenciana proyectos de regeneración del litoral valenciano por valor de más de 370 millones de euros”, ha subrayado.

Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, ha insistido Bernabé, encontró “que en la Comunitat Valenciana no había ni un solo proyecto redactado, ni un solo proyecto preparado para la regeneración del litoral valenciano”. Ahora, ya se han ejecutado casi 100 millones de euros de obras, y hay 58 millones en ejecución.

Pilar Bernabé visita Tavernes de la Valldigna para conocer el alcance de los daños por el temporal marítimo / Redacción Levante-EMV / Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana

Tavernes: arena y cordón dunar

En cuanto a Tavernes de la Valldigna, la delegada ha explicado el proyecto de regeneración de la playa del Brosquil y la Goleta, con una inversión prevista de más de 21 millones de euros. La idea es que, más allá de esos puntos de la línea de costa, suponga además una mejora a la playa urbana de Tavernes, y que incluya aportaciones de arena y la construcción de un cordón dunar para proteger especialmente las viviendas. El total de arena que se aportará asciende a 45.000 m3, que estarán sobre la playa antes del verano. La Declaración de Impacto Ambiental, ha dicho Bernabé, está “a punto de salir”.

Casi 43 millones para Sagunto y las playas del sur

También ha destacado que, en 2026, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno de España destinará cerca de 43 millones de euros para actuar en las playas de Canet, Almardà, Corinto, Malvarrosa, El Perelló, El Pouet, Les Palmeres, El Marenyet y l’Estany, en la que será “la mayor inversión en regeneración de la costa en la historia de España”. Las actuaciones “se van a poner en marcha este mismo mes y para el próximo verano estarán listas esas playas”.

Sobre el caso de Canet, un municipio con un proyecto de regeneración respecto al que el Ayuntamiento de València veía agravio comparativo, Bernabé ha instado a la alcaldesa de València, María José Catalá, a “leerse bien los papeles”. A fin de evitar nuevas regresiones, el Ayuntamiento de València exigía al Ministerio de Transición Ecológica que levante el veto al arrecife artificial de las playas del sur, e indicaba que Canet, de alcaldía socialista, sí tenía permiso para hacer un proyecto similar.

Pilar Bernabé visita Tavernes de la Valldigna para conocer el alcance de los daños por el temporal marítimo / Redacción Levante-EMV

“En el caso de Canet no se está hablando de arrecifes, sino de un proyecto de digitalización de boyas que controlan el mar. Si se hubiera leído los papeles, esta sobreactuación permanente a la que Catalá suele tenernos acostumbrados para atacar al Gobierno de España y especialmente a la delegada del gobierno, se la habría ahorrado”, ha dicho Bernabé. Asegura que “no tiene nada que ver con arrecifes, son boyas que están en un proyecto europeo de digitalización del control del mar, donde se controlan los niveles de agua para tener una radiografía de lo que pasa en las playas y en el mar en la zona de Canet”. Además, ha destacado que es un proyecto europeo “al que se presentó ese municipio europeo y lo ganó”.

El “urbanismo depredador” del PP

Sobre las críticas del president, Juanfran Pérez Llorca, por la gestión de costas, ha afirmado que “lo único por lo que quiere la Generalitat competencias en materia de costa es para construir más y para que la mano de la construcción siga destruyendo el litoral valenciano”. En este sentido, ha alertado de la “modificación que mete en el decreto de simplificación la construcción más cerca de la costa”.

“Que expliquen qué es lo que hicieron ellos cuando gobernaron por el litoral valenciano y que expliquen claramente cuál es su intención, por qué quieren tener las competencias en materia de costa: para seguir construyendo, para construir a 50 metros, para seguir con el urbanismo depredador que destruye el litoral valenciano”, ha zanjado.