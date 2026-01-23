Colapso en Valencia: 25 kilómetros de atasco por tres accidentes

Tres alcances complican el tráfico en Valencia durante la mañana de este viernes. Uno de entrada por la V-31 en Silla, otro en la A-7 en Paterna sentido Tarragona y otro en la CV-35 a la altura de la Canyada en sentido Alicante/Barcelona que suman un total de catorce tramos con retención y congestión con una longitud acumulada aproximada de 25 kilómetros de atascos, según informa la Dirección General de Tráfico .

Los atascos más largos

Dentro de esa retención kilomértica también hay carreteras afectadas como la V-23 y N-234 en Sagunto o la N-337a en Grau i Platja. Las retenciones más largas son las de la CV-35 (Pista de Ademuz) con unos tres kilómetros (km 5–8) en sentido Valencia, la A-7, del kilómetro 330–327 y la V-31 (km 3–6), uno de los accesos con más volumen de entradas/salidas, con tramos recurrentes de retención como el de Beniparrell–Catarroja o Silla.

Noticias relacionadas

En el V-30 (nuevo cauce del Turia / cinturón sur-oeste), un punto estructural de congestión porque actúa como gran distribuidor entre accesos (A-3, A-7, V-31) y el acceso al puerto, también hay gran congestión. Otro punto también es la CV-30 (Ronda Nord) y CV-31 (Distribuidor Comarcal Nord), que aparecen habitualmente congestionadas. Además de las mencionadas CV-35 (Pista de Ademuz) y, más al sur, la CV-36 (Autovía de Torrent), dos corredores habituales de congestión.