Circulación
Colapso en Valencia: 25 kilómetros de atasco por tres accidentes
Las carreteras V-31 en Silla y la A-7 en Paterna son las más afectadas, además del cinturón sur-oeste del tráfico como la CV-30 y V-30
J.Roch
Tres alcances complican el tráfico en Valencia durante la mañana de este viernes. Uno de entrada por la V-31 en Silla, otro en la A-7 en Paterna sentido Tarragona y otro en la CV-35 a la altura de la Canyada en sentido Alicante/Barcelona que suman un total de catorce tramos con retención y congestión con una longitud acumulada aproximada de 25 kilómetros de atascos, según informa la Dirección General de Tráfico.
Los atascos más largos
Dentro de esa retención kilomértica también hay carreteras afectadas como la V-23 y N-234 en Sagunto o la N-337a en Grau i Platja. Las retenciones más largas son las de la CV-35 (Pista de Ademuz) con unos tres kilómetros (km 5–8) en sentido Valencia, la A-7, del kilómetro 330–327 y la V-31 (km 3–6), uno de los accesos con más volumen de entradas/salidas, con tramos recurrentes de retención como el de Beniparrell–Catarroja o Silla.
En el V-30 (nuevo cauce del Turia / cinturón sur-oeste), un punto estructural de congestión porque actúa como gran distribuidor entre accesos (A-3, A-7, V-31) y el acceso al puerto, también hay gran congestión. Otro punto también es la CV-30 (Ronda Nord) y CV-31 (Distribuidor Comarcal Nord), que aparecen habitualmente congestionadas. Además de las mencionadas CV-35 (Pista de Ademuz) y, más al sur, la CV-36 (Autovía de Torrent), dos corredores habituales de congestión.
