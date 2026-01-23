Los agentes sociales aparcan el foro por la financiación ante el “partidismo” político

Tras casi una década de frente común, la Comunitat Valenciana llega al momento decisivo para la reforma del sistema de financiación autonómica con los consensos rotos y sin atisbo de poder recomponerlos en el corto plazo. Es lo que opinan al menos la patronal y los sindicatos mayoritarios valencianos, que sí que mantienen su posición conjunta ante el nuevo modelo planteado por el Gobierno pero que descartan convocar la plataforma 'Per un finançament just' de forma inminente ante la "imposibilidad" de que se alcance un acuerdo conjunto incluyendo a los partidos presentes en este foro, todos los representados en las Corts salvo Vox.

Por primera vez desde 2014, cuando caducó el modelo todavía hoy en vigor, el Gobierno ha puesto sobre la mesa una propuesta concreta que atiende buena parte de las demandas históricas valencianas y que mitigaría el maltrato crónico que generaban los anteriores sistemas a la autonomía. Los expertos, los empresarios y los sindicatos consideran “positivo” el planteamiento de María Jesús Montero, aunque mejorable, y piden al Consell y a los partidos sentarse a dialogar para, precisamente, pelear esas reivindicaciones adicionales como el fondo de nivelación y una mayor quita de deuda.

En circunstancias normales, esas exigencias de los agentes sociales se hubieran debatido y plasmado de forma oficial y conjunta en la plataforma ‘Per un finançament just’, el foro que desde 2017 reúne a patronal, sindicatos y formaciones políticas (el PP se incorporó en 2021) en busca de elevar a Madrid una posición común y de fuerza en esta materia, en la que las alianzas solían regirse más por el eje territorial que por el signo político. Una presión conjunta e insistente que ha sido decisiva para instalar a nivel estatal la tesis valenciana sobre las deficiencias del modelo.

Sin convocatoria inminente

Pero esa dinámica está cambiando en la C. Valenciana, donde parecen ganar peso las consignas partidistas. Como consecuencia, la plataforma está aparcada desde hace casi año y medio y, pese al importante paso dado por el Ejecutivo central y todo el debate que abre a continuación, los agentes sociales (encargados de convocarla) descartan reactivarla de manera inminente, según confirman a Levante-EMV. Renuncian así a intentar tejer un acuerdo de mínimos entre política y agentes sociales que defender ante el Gobierno y el resto de autonomías.

¿Y por qué? Patronal y sindicatos están convencidos de que en el contexto actual reunir a los partidos, en especial a PPCV y PSPV, en busca de una entente abocaría a un nuevo fracaso de este foro, que ya en su último encuentro en septiembre de 2024 reflejó ese debilitamiento en la posición común y terminó, por primera vez, sin una declaración conjunta.

Entonces fue por la negativa del PSPV a reclamar un fondo de nivelación como sí hacía con Ximo Puig, mientras ahora es el PPCV de Juanfran Pérez Llorca quien parece estar más incómodo ante la oferta de Montero, que pese a estar pactada con ERC implicaría un aumento de 3.669 millones al año para la C. Valenciana. La Generalitat, de hecho, ha ido endureciendo su posición frente a la propuesta hasta alinearse al completo con Génova, como se vio el fin de semana en Zaragoza, donde el president rubricó junto al resto de barones un manifiesto muy poco concreto, que defiende tesis contrarias a las consensuadas en la plataforma y que alargaría todo el proceso de reforma, que pide reiniciar de cero.

Reunirla sería "más perjudicial"

Desde la CEV, UGT y CC OO confirman que no hay intención alguna de convocarla ante las nulas opciones de alcanzar un acuerdo, una situación que achacan al “partidismo” actual de las formaciones políticas valencianas, a quienes han reclamado hace escasos días, sin éxito aparente, "abandonar posiciones maximalistas". Fuentes de la patronal explican que promover un encuentro en la coyuntura actual sería “más perjudicial” para la plataforma que dejarla ‘dormida’, pese a lo mucho que hay en juego en estos momentos.

“El objetivo [de reunir a la plataforma] es trasladar un mensaje único y es evidente que eso no va a conseguirse. Entonces, ¿para qué?”, trasladan desde el entorno de Vicente Lafuente, nuevo presidente de la organización empresarial. Cabe recordar que la CEV y los sindicatos ya rechazaron este verano una reunión del foro a petición del PPCV, que entonces la reclamaba ante el giro del PSPV sobre el fondo de nivelación. Patronal y sindicatos afearon el "intento de instrumentalización" de la plataforma por parte de los populares.

Desde las organizaciones sindicales el mensaje es prácticamente el mismo. CC OO también descarta convocarla ahora “para que fracase”, si bien aseguran que patronal y sindicatos seguirán intentando recuperar el consenso en el “medio plazo”.

Ante este escenario, los agentes sociales han ido haciendo su camino estos días al margen de la plataforma. La CEV, UGT y CC OO emitieron un comunicado conjunto el pasado jueves en el que valoraban la propuesta del ministerio por suponer un “avance” frente al actual modelo y conllevar una “mejora sustancial” de recursos, aunque advertían de que “no garantiza una solución definitiva” al ignorar la deuda vinculada a la infrafinanciación o el fondo de nivelación.

Noticias relacionadas

Asimismo, desde el 9 de enero que Montero presentó la propuesta los agentes sociales se han reunido, por separado, con Pérez Llorca y con la secretaria general del PSPV, Diana Morant, con quienes abordaron la iniciativa de reforma.