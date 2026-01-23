Borrasca Ingrid en Valencia: Un chorro polar traerá nieve a estos puntos

La borrasca Ingrid ha vuelto a poner en alerta por nieve a gran parte de la península. La entrada de esta masa de aire procedente del atlántico junto con un chorro de frío polar vuelve a crear el escenario perfecto para cubrir gran parte del territorio de nieve. Por el momento, el frente ha entrado por el Galicia y ya está barriendo parte del interior del país con nevadas en Asturias, Castilla-León y parte del sistema central, donde la cota podría bajar incluso a los 300 metros.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial durante todo el fin de semana por la posibilidad de nevadas importantes en cotas muy bajas. Tras unos días en los que el tiempo ha venido determinado por un intenso temporal marítimo en el Mediterráneo que ha castigado con fuerza la costa de la Comunitat Valenciana, desde ayer la Península ha comenzado a estar afectada por una circulación de origen atlántico. Tal como explican los expertos, la presencia de un potente chorro en altura está favoreciendo la formación de una borrasca al noroeste de la Península, denominada Ingrid, que sufrirá un proceso de ciclogénesis explosiva a medida que se desplaza hacia las islas británicas, afectando de lleno a gran parte del país. Junto con el anticiclón de las Azores, producirá un pasillo de vientos del noroeste que conducirá una masa marítima polar sobre la Península, dando lugar a un acusado descenso de las temperaturas durante el fin de semana.

Avisos amarillos por nieve para este fin de semana / Aemet

Como resultado, se esperan precipitaciones generalizadas con una cota de nieve en descenso, especialmente en el cuadrante noroccidental durante la tarde del viernes y la mañana del sábado, cuando podría nevar por debajo de los 300-400 m. Las nevadas pueden darse en forma de chubasco, con intensidades elevadas y acumular espesores significativos en poco tiempo, además de ir acompañadas de vientos fuertes y ventisca, pudiendo complicar la circulación por las carreteras. La sensación térmica será baja, lo que debe ser tenido en cuenta en la realización de actividades al aire libre

Nieve en la Comunitat Valenciana

Aunque en principio la Comunitat Valenciana solo se verá afectada por fuertes rachas de viento, el descenso término podría dejar nevadas en algunos puntos del interior valenciano. De hecho, la Aemet mantendrá avisos amarillos por nieve en todo el sistema central y el este de Castilla-La Mancha, en una zona muy próxima al límite con la Comunitat Valenciana. Se esperan nevadas en toda la provincia de Cuenca y de Teruel tanto viernes como sábado por lo que no sería extraño que los copos de nieve también cayesen en comarcas como el Rincón de Ademuz, algunos puntos de Requena-Utiel o los Serranos.