El Consell contrata por 44,8 millones y por segunda vez la retirada de residuos de las obras por la dana

El Consell ha ratificado la contratación, por vía de emergencia, del servicio para la gestión de los residuos derivados de las obras que se están llevando a cabo como consecuencia de la dana de 2024 por un importe de 44.884.552 euros. Las obras de limpieza, reforma y rehabilitación que se están realizando en las viviendas y bajos comerciales afectados por la riada han generado una importante cantidad de residuos que deben ser gestionados para evitar problemas desde el punto de vista ambiental y para la salud de las personas.

Estos residuos son considerados municipales y, por lo tanto, competencia de las entidades locales. Sin embargo, los ayuntamientos de las 19 localidades afectadas no han podido asumir su gestión, por lo que la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación se hace cargo, por segunda vez, de las actuaciones necesarias para la retirada de residuos y escombros tras la dana. Se trata de Albal, l'Alcúdia, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Catadau, Catarroja, Chiva, Gestalgar, Montserrat, Paiporta, Picanya, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Sedaví, Sot de Chera, Turís, Utiel y Xirivella.

Riesgos que se acumulan

La acumulación incontrolada de residuos en estos municipios lleva asociada numerosos riesgos para la salud pública y también aumenta el peligro potencial de incendio, de contaminación ambiental del entorno y de inseguridad vial por la falta de visibilidad que afecta a carreteras y caminos. Por este motivo, la Generalitat contrata actuaciones que consisten en el traslado y gestión de los residuos acumulados desde las distintas ubicaciones hasta las instalaciones de gestión de residuos autorizadas.

Estos trabajos se encuadran en el Plan Endavant, que tiene como propósito impulsar la recuperación y reconstrucción de la Comunitat Valenciana, especialmente de la zona afectada por la riada de 2024. Las empresas seleccionadas para la realización de los trabajos han sido las que actualmente son adjudicatarias de la recogida de residuos urbanos en los distintos municipios objeto del contrato. De esta forma, se trata de firmas con experiencia en la recogida de residuos en estas localidades, que además conocen la ubicación de los puntos de acopio de residuos, así como las calles y viales de acceso, lo que sin duda facilita la retirada de forma ordenada, rápida y con las menores molestias para el día a día de los vecinos.

Además, al estar estas empresas trabajando en los municipios tienen el contacto con los servicios técnicos municipales, lo que facilita la interlocución, la generación de sinergias y la mejora de la ejecución de los trabajos de forma coordinada.

Un contrato dividido en lotes

El contrato ratificado por el Consell se ha licitado en siete lotes, debido a que se reparte el trabajo de gestión de los residuos de los 19 municipios entre 7 empresas, cada una con sus medios, lo que permite llevar a cabo los trabajos de forma simultánea en los municipios y acortar plazos de ejecución.

En la actualidad, estas actuaciones están en marcha y el ritmo de los trabajos ha permitido ya clausurar los puntos de escombros existentes en Alfafar, Riba-roja de Túria, Sedaví, Turís, l'Alcúdia y Benetússer.

La inversión de 44 millones que está realizando la Generalitat en retirar los escombros generados por las obras derivadas de la riada, se suma a la ejecutada en la primera fase de la emergencia para retirar más de un millón de toneladas de residuos, lodo y vehículos por importe de 224 millones. El objetivo final es restaurar la normalidad en las localidades afectadas por la riada.

Vigilancia y control de contaminación

Asimismo, el Consell ha tomado razón de la contratación de emergencia del servicio de asistencia técnica para la recogida a demanda, transporte y gestión final de los residuos de construcción y demolición que se encuentran depositados en las vías y espacios públicos por importe de 168.952 euros.

El servicio de asistencia técnica facilitará la coordinación entre las distintas empresas adjudicatarias y la Generalitat. En este sentido, por parte del servicio de asistencia técnica se llevará a cabo la supervisión y control de la gestión de residuos que realizará cada una de las empresas adjudicatarias en los puntos asignados