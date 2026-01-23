El Consell lanza un SOS al Gobierno para evitar que el mar se coma casas de primera línea

La Generalitat ha reclamado al Gobierno central actuaciones de emergencia en Tavernes de la Valldigna, Altea, Moncofa, Sagunt y el resto de playas afectadas por la regresión costera tras los graves daños que han sufrido por el temporal que ha azotado la costa de la Comunitat Valenciana. Recuerda el Consell, además, que estos daños se podrían haber minimizado si se hubieran llevado a cabo las obras de regeneración de la costa que llevan años paralizadas.

El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, se ha desplazado a Tavernes de la Valldigna para evaluar sobre el terreno los daños ocasionados por el temporal marítimo y mantener un encuentro con los vecinos afectados. Posteriormente, ha acudido a Sagunto, donde el temporal también ha provocado daños.

Durante la visita, García Manzana ha explicado que, tras la finalización del episodio de fuerte oleaje, “podemos hacer una evaluación de cuáles han sido los daños que se han producido en la Comunitat Valenciana” y ha señalado que existen “muchos puntos críticos como Sagunto, Moncofa o Altea”. No obstante, ha remarcado que “si hay un punto especialmente crítico es Tavernes, donde hay directamente familias afectadas y terrazas que han sido derruidas”.

"Edificios de cuatro o cinco plantas"

El director general ha advertido del grave riesgo que sufren algunas edificaciones situadas en primera línea y ha subrayado la necesidad de actuar de forma inmediata para evitar consecuencias mayores. “Lo que hacemos es dos llamamientos urgentes al Gobierno de España: el primero, unas actuaciones de emergencia ya, a través de tablestacas, escolleras o una combinación de ambas, para que el oleaje no golpee en las cimentaciones de estos edificios, porque si no el problema puede ser mucho mayor”, ha indicado.

Según ha detallado, el mar ha dejado al descubierto las bases estructurales de varios inmuebles. “Estamos hablando de edificios de cuatro o cinco plantas con unas cimentaciones que a día de hoy están al aire", ha afirmado, insistiendo en que “tiene que haber una solución a cortísimo plazo para que el problema no vaya a mayores”.

Además de las medidas urgentes, García Manzana ha defendido la necesidad de una intervención estructural que garantice la protección del litoral a largo plazo. “Se trata de regenerar la playa y protegerla frente a las inundaciones para evitar que los temporales tengan consecuencias cada vez peores”, ha explicado.

Solo una de cada siete actuaciones se ejecuta

En este sentido, ha recordado que solo una de cada siete de las actuaciones previstas para la costa valenciana se ha ejecutado. “Las actuaciones están planificadas desde hace años y apenas se ha llevado a cabo una pequeña parte. Aunque lleguen tarde, seguimos pidiendo esas actuaciones a largo plazo”, ha señalado.

El director general también ha pedido que se faciliten las autorizaciones necesarias para la reconstrucción de los daños ocasionados por el temporal. “Esta reconstrucción se tiene que poder llevar a cabo y lo que tiene que hacerse es autorizar y poner las facilidades para que los propietarios puedan recuperar lo que el mar ha destruido”, ha afirmado, recordando situaciones similares vividas tras anteriores temporales.

García Manzana ha destacado que la Generalitat está trabajando dentro de sus competencias, aunque ha reconocido las limitaciones administrativas existentes. “Estamos intentando hacer, pero desde el Ejecutivo central nos dejan hacer muy poco”, ha indicado, subrayando la importancia de combinar distintas actuaciones para que sean eficaces. “Solo aportar arena no es suficiente; tiene que haber una combinación de actuaciones, con aportación de arena y una mínima rigidización de la playa mediante espigones o estructuras sumergidas”, ha concluido.

La Generalitat reitera así la urgencia de actuar en Tavernes de la Valldigna y en el conjunto del litoral valenciano, donde el último temporal ha vuelto a poner de manifiesto la grave regresión de las playas y la necesidad de soluciones inmediatas y definitivas para proteger a las personas, las viviendas y el principal patrimonio natural y turístico de la Comunitat Valenciana.