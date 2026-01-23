Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consell sube de rango (y sueldo) al director de À Punt

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, durante la rueda de prensa en la que informa de los asuntos tratados en el Pleno del Consell.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, durante la rueda de prensa en la que informa de los asuntos tratados en el Pleno del Consell. / Biel Aliño / EFE

Redacción Levante-EMV

València

Francisco Aura sigue siendo el director general de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, la empresa pública que rige la gestión de À Punt. No obstante, y aunque el nombre de su cargo (y sus funciones) se mantienen, formalmente ha recibido este viernes a raíz de un acuerdo del pleno del Consell un subidón en el rango hasta ser equiparado a un secretario autonómico, una equiparación que, sobre todo, es de sueldo, unos 3.000 euros más al año: de 65.000 a 68.000. Así lo ha explicado este viernes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Barrachina, que ha informado de este cambio para "adaptarse" al contrato programa.

Este, firmado en 2021, antes de que PP y Vox cambiaran la ley, preveía que el director general de À Punt tuviera la consideración de secretario autonómico, la misma que el presidente del Consell Rector. Ambos estaban al frente, formalmente, de dos empresas distintas, algo que cambió la ley de PP y Vox, disolviéndola en una. Al frente de esta, la citada Corporación Audiovisual, estuvo primero Vicente Ordaz y ahora está Rosalía Mayor. Ambos tuvieron la consideración de secetario autonómico, algo que no tenía Aura, como sí lo tuvieron Empar Marco o Alfred Costa. Hasta este viernes, cuando el pleno del Consell ha subido a Aura de rango manteniendo su nombre y funciones.

