Denuncian el abandono de la estación de autobuses de Benidorm pese a la apertura de un nuevo negocio

El PSOE de Benidorm ha denunciado que el reciente movimiento comercial en la estación de autobuses es un avance “claramente insuficiente” y ha advertido de que el resto de la infraestructura continúa ofreciendo una imagen “desoladora”, muy alejada de los anuncios de revitalización total que el gobierno municipal del PP lleva años trasladando a la ciudadanía.

El portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo, ha reconocido que la apertura de un nuevo local es una noticia positiva, pero ha subrayado que no puede servir de “cortina de humo” para ocultar el retraso injustificable en la recomercialización de todo el complejo. “Han pasado casi dos años y medio desde que el equipo de Toni Pérez adjudicó la gestión a la empresa de Enrique Ortiz. Tras todo este tiempo, el balance es de un solo local abierto frente a miles de metros cuadrados abandonados”, ha afirmado.

Castillo ha recordado que Ortiz “consiguió el contrato que quería gracias al PP” y ha lamentado que la estación siga lejos de convertirse en el espacio moderno y funcional prometido. “Queda mucho trabajo por hacer para que este edificio deje de ser un auténtico cementerio de hormigón”, ha señalado.

El mantenimiento, en el punto de mira

El concejal socialista ha detallado además el deterioro visible de las instalaciones: jardineras sin uso, aseos cerrados, escaleras mecánicas fuera de servicio y numerosos accesos bloqueados con vallas. “La imagen que se ofrece a vecinos y visitantes es impropia de una ciudad como Benidorm y de una infraestructura que es una de sus principales puertas de entrada”, ha remarcado.

Por todo ello, el PSOE ha exigido al alcalde, Toni Pérez, que “deje de lado las fotos y la propaganda” y asuma la gestión del problema. “Le pedimos que se plante ante Ortiz y le exija el cumplimiento íntegro de todos los compromisos adquiridos para que la revitalización sea real y completa”, ha reclamado Castillo.

Finalmente, el edil ha advertido de que su grupo municipal se mantendrá “vigilante” para evitar que el centro comercial de la estación “termine muriendo definitivamente, como ya ocurrió en sus primeros meses de vida”. “Benidorm no puede permitirse una infraestructura en estas condiciones. Exigimos trabajo, celeridad y menos propaganda para que la estación sea, de una vez por todas, la realidad que vecinos y visitantes merecen”, ha concluido.