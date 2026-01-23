El Congreso cita a Feijóo para comparecer en la investigación de la dana el próximo 2 de febrero

Alberto Núñez Feijóo comparecerá el próximo lunes 2 de febrero en la comisión de investigación de la dana del Congreso. La mesa de este órgano parlamentario ha acordado este viernes convocar al líder del PP en la próxima sesión que se celebrará en la Cámara Baja dentro de dos semanas para que explique su comunicación con Carlos Mazón durante el 29 de octubre, día de la catástrofe. También ha acordado llamar de nuevo a José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del expresident, y a Amparo López, trabajadora del servicio telefónico del 112.

El nombre de Feijóo se encontraba en el plan de trabajo acordado por las formaciones de izquierda después de que este asegurara dos días después de la tragedia que Mazón le había tenido informado durante el 29-O "en tiempo real". Ahora, la mesa de la comisión ha puesto fecha a su comparecencia: el próximo 2 de febrero, dentro de dos semanas y seis días más tarde de lo que en un inicio preveía el PSPV, tal y como anunció la líder de la formación Diana Morant, un retraso debido al luto que había paralizado la actividad parlamentaria por el accidente ferroviario en Córdoba.

El líder del PP deberá exponer lo mismo que le llevó a declarar como testigo ante la jueza de Catarroja hace tres semanas. De hecho, el dirigente gallego remitió a la causa los mensajes que mantuvo con Mazón por Whatsapp el 29 de octubre de 2024, todos poco antes de las 20 horas cuando supo de lo que ocurría por un teletipo que le pasó su equipo de prensa. Este dato provocó que la izquierda acusara a Feijóo de haber "mentido" el 31 de octubre cuando acudió a l'Eliana y aseguró que había estado informado "en tiempo real".

"Será una oportunidad para que presente su dimisión y explique el por qué mintió a las víctimas, por qué bendijo un gobierno negacionista para la Generalitat y por qué sostuvo y encubrió a Mazón durante más de un año sabiendo que había mentido y tenido una gestión negligente", ha expresado Alberto Ibáñez, portavoz de Compromís-Sumar en la comisión tras conocer la cita.

José Manuel Cuenca, secretario del Gabinete del President Mazón, comparece en la comisión de la DANA del Congreso. / José Luis Roca

La comparecencia de Feijóo será la del sexto dirigente del PP con cargo en activo en la comisión del Congreso después de Mazón (que sigue como diputado en las Corts), la vicepresidenta de la Generalitat Susana Camarero, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, y el secretario autonómico de Economía, Cayetano García, pero será el primero que no forma parte de la estructura de los 'populares' valencianos sino que salta ya al organigrama estatal.

Nueva cita para Cuenca

La comparecencia del presidente del Partido Popular no será la única que se dé ese 2 de febrero. Tras él, por la tarde, intervendrá Amparo López, trabajadora del servicio telefónico 112 que durante el 29 de octubre registró grandes picos de llamadas que alertaban de la situación en la provincia de Valencia, una información que, sin embargo, no se tuvo en cuenta en el Cecopi para tomar medidas de prevención hasta las 20 horas cuando se envía la alerta.

Asimismo, la mesa de la comisión ha puesto cita al regreso de Cuenca al Congreso. El exjefe de gabinete de Mazón compareció en la Cámara Baja hace un mes y las formaciones progresistas le habían vuelto a citar al considerar que no dijo la verdad. En un principio se había fijado para este pasado martes, pero el luto por el accidente obligó a suspender la convocatoria. Ahora le emplazan al 9 de febrero. No será la primera vez que tenga que repetir su relato: el hoy asesor en la Oficina del Expresident ha tenido que acudir a declarar como testigo en el Juzgado de Catarroja hasta en cuatro ocasiones, incluido un careo con la exconsellera Pradas a principio de semana.