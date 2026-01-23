Feijóo: "Mazón no hizo cambios de versión, son concreciones con minutaje de las actuaciones"

El presidente nacional del PP Alberto Núñez Feijóo aseguró en su declaración ante la jueza de la dana que el expresidente de la Generalitat no hizo cambios de versión sino "concreciones con minutaje de las actuaciones". El Tribunal de Instancia 3 de Catarroja ha notificado hoy a las partes la transcripción de la declaración de Alberto Núñez Feijóo realizada el pasado 9 de enero desde su despacho oficial en el Congreso de los Diputados.

Durante las preguntas de la abogada de la Associació de víctimes de la dana 29 d'octubre de 2024, Míriam Salmerón, la letrada se interesó sobre si el líder del PP pidió "explicaciones de los cambios de versión que ha ido dando el señor Mazón" desde el 29 de octubre de 2024 hasta su dimisión anunciada el 3 de noviembre de 2025. Feijóo respondió que lo que hizo Mazón "no son cambios de versión, son concreciones con minutaje de las actuaciones". Según la transcripción de la declaración del líder del PP realizada por la letrada de la administración de justicia, Feijóo "no preguntó al señor Mazón si entró en un parquing o no, parece ser que acompañó a una persona al parquing". Aunque sí admitió que Mazón "sí le dijo que no cuestionó el Es Alert, que se mandó cuando se tomó la decisión". Aunque Núñez Feijóo asegura que "leyó que si no se había mandado hasta que el señor Mazón llegó al Cecopi y después leyó posteriormente que se mandó antes de que llegara. Que los minutajes no es su función saberlo con detalle".

El líder del PP aseguró que él sabía "lo mismo que saben todos respecto a lo que hizo el señor Mazón el día 29 de octubre, que el señor Mazón fue a una comida, que cuando se fue a la comida dio una rueda de prensa que señalaba que a las 18h finalizaba la dana". Aunque aseguró "no saber a qué hora salió de la comida. El señor Mazón no le ha dado ninguna información, salvo que fue a comer, que de la comida fue al Palau y luego al Cecopi".

Como ya contó Levante-EMV y revelaron los mensajes entregados al juzgado mediante acta notarial, Feijóo confirmó en sede judicial que "le mandé un mensaje [a Mazón] a las 19:59 y me lo contesta a las 20:09". Y que "lo que me ha venido a decir es que durante el tiempo de la comida estaba conectado informándose, y le iban dando la información que consideraban relevante". En el caso de Feijóo aseguró "fue así: 19:59 mi WhatsApp, 20:09 contestación del señor Mazón y 20:15 otra contestación del señor Mazón". La LAJ transcribe sobre este momento clave del 29-O: "A partir de las 19:59 horas [Mazón] estuvo conectado con el declarante, y anteriormente no pudo estar conectado con el declarante porque él no se conectó con el señor Mazón".

Respecto a la pregunta de si influyó en la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, Alberto Núñez Feijóo respondió, según la transcripción" contesta que le dijo al señor Mazón que había que iniciar una etapa dificilísima, complejísima, que no tenía medios completos para poder hacerlo y por eso le insistía en la declaración de emergencia, y se preocupó que en las propuestas de ayudas hubiera ayudas del Gobierno de España, a los centros educativos, centros de titularidad de la Generalitat".

Y, añadió, "en la crisis en la que estaban posteriormente en la que nadie quería asumir desde la administración del estado, una situación de enorme emergencia, lo que no podían en ningún caso era producir una crisis política". Por ello, aclaró Núñez Feijóo, "hablaron y convinieron que en su comparecencia en las cortes (Corts Valencianes) uniese su futuro político al éxito de la reconstrucción, que fue así como lo hizo".

El líder del PP también reveló que había apalabrado mantener una reunión con Mazón tras el funeral de Estado por las víctimas de la dana en el primer aniversario de la tragedia. Y posteriormente, había quedado con el Sr. Mazón después del funeral. "Al dia siguiente del funeral, el señor Mazón hizo unas declaraciones a los medios que se podía deducir que estaba valorando la posibilidad de dimitir". Según Feijóo le pregunto a Mazón "qué querían decir esas declaraciones". A lo que el expresidente de la Generalitat le respondió: “Oye, he tomado la decisión este fin de semana, voy a presentar mi dimisión como presidente de la Generalitat”. El líder del PP se interesó: “¿Es una decisión meditada?”. Mazón respondió que “sí”. Feijóo replicó: “Bueno, habíamos quedado en hablar”. Y Mazón justificó: “Bueno, ya te la estoy diciendo ahora mismo, esta es mi decisión”.

El presidente del Partido Popular consideró "conveniente saber que a los presidentes de las comunidades autonómas se les cesa en una moción de censura o por dimisión, no hay otra forma. Yo le dije que se dedicara a la reconstrucción a pesar de todas las dificultades, que aprobase el presupuesto porque sin él no tenía posibilidad de atender los gastos perentorios a las ayudas a los autónomos y otras ayudas".

En opinión de Feijóo, expresada en su declaración judicial, "Mazón no tenía que dimitir en días posteriores a la dana, porque ¿quién se quedaba al frente? Si el gobierno de España no asume la coordinación de la emergencia y el presidente de la Generalitat dimite, ¿Quién se queda al frente?", respondió en respuesta a la letrada.

Como contó Levante-EMV, Alberto Núñez Feijóo reconoció en su declaración de cuatro horas ante la jueza de la dana que la información "en tiempo real" que le dió Carlos Mazón el día de la dana se limitó a 23 mensajes intercambiados en tres horas y media del 29 de octubre de 2024. Y no un relato detallado de la emergencia desde el lunes veintiocho y el mismo 29 de octubre, como aseguró en una comparecencia ante periodistas en una visita al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana realizada el 31 de octubre de 2024.

Una "información en tiempo real" que hizo que la Asociación de víctimas mortales de la dana solicitara su comparecencia como testigo. Una petición que aceptó la magistrada de la dana Nuria Ruiz Tobarra, porque la declaración de Núñez Feijóo podría permitir averiguar la información que el entonces presidente de la Generalitat Carlos Mazón pudo recibir de Salomé Pradas durante la gestión de la emergencia por las inundaciones que provocaron la muerte a las 230 víctimas mortales de la dana .

El líder del PP inició su declaración alrededor de las 9.40 horas como testigo, por lo tanto obligado a decir verdad, por videoconferencia desde su despacho en el Congreso de los Diputados. Al inicio, el partido Ciudadanos que ejerce la acusación popular y particular, solicitó que se suspendiera la declaración para que Núñez Feijóo compareciera presencialmente en el juzgado de Catarroja, como han hecho todos los testigos aunque algunos también tuvieran el privilegio de Núñez Feijóo, por su condición de diputado. Así lo hicieron Pilar Bernabé y Juanfran Pérez Llorca, delegada del Gobierno y actual presidente de la Generalitat, que compareció cuando era síndic del Partido Popular en las Corts. La petición de suspensión para citarlo en Catarroja fue rechazada por la magistrada de la dana, en base al auto dictado por ella misma del 29 de diciembre, por lo que la declaración comenzó alrededor de las 9.55 horas.

Al comienzo del interrogatorio, que inició como es habitual la magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Núñez Feijóo lamentó que otras personas que hablaron o no hablaron con Mazón pero sí tienen competencias, no hayan sido citados, en clara referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez o algunos de sus ministros. Ya metidos en harina, Núñez Feijóo sí admitió que no se enteró de los problemas que causaba la dana hasta bien entrada la tarde del 29 de octubre. De ahí que decidiera comunicarse con Carlos Mazón poco antes de las 20 horas. Por tanto, admitió verbalmente en su comparecencia como ya hizo por escrito, que Mazón no le informó el lunes 28 de octubre de 2024. "Esa fecha fue un error", dijo por escrito. Y que la información en tiempo real de Mazón se limitó a 23 mensajes y tres horas y media.

Tras esta confesión, el líder del PP insistió en intentar responsabilizar de esta falta de información al Gobierno central. "Yo tengo información desde el 29 a las 19.59 horas cuando en el servicio de prensa del PP veo los teletipos con la información, pero no recibí ninguna información del Gobierno como líder de la oposición ni ese día, ni ningún otro". Según Feijóo fue al ver la información de teletipos cuando "me preocupa que pasa en València y me pongo en contacto por Whatsapp con Mazón y él responde a las 20.09 horas".

El presidente del PP nacional también explicó que envió a las 20.01 un mensaje al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page y otro mensaje a Juanma Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, a las 20.30 horas. "Me pongo en contacto con los tres presidentes que de acuerdo con los teletipos podían sufrir las consecuencias de una dana", pero ha insistido en que "nadie" le informó desde el Gobierno central, según varias fuentes conocedoras de su declaración consultadas por Levante-EMV. Núñez Feijóo sí admitió que notó más preocupado a García-Page que a Mazón, por lo visitó primero Castilla-La Mancha y después la Comunitat Valenciana.

Sobre los tres primeros mensajes que Mazón envió a Alberto Núñez Feijóo el 29 de octubre, el líder del PP ha admitido que desconocía desde donde estaba y desde dónde los escribió. "Parecía informado", ha defendido ante la magistrada de la dana. El líder del PP también desconocía la sobremesa de cuatro horas que Mazón tuvo en El Ventorro con una periodista y que pagó el Partido Popular. "Desconozco con quien come cada uno mis presidentes", se escusó al ser preguntado por este detalle.

La conversación entre ambos arrancó con el primer mensaje que Feijóo escribió a Mazón antes de que la provincia de València recibiera el Es Alert de las 20.11 horas , a las 19.59 horas, después de que el líder del PP llamara al jefe del Consell y no lograra hablar con él. «Amigo Carlos. Os mando a todos los ciudadanos de la comunicat (sic) valenciana mi solidaridad y ánimo para superar esta situación. Estoy a la orden para lo q toda la organización y yo mismo podamos ser de utilidad. Un fuerte abrazo», reflejaba el primero de los mensajes que Feijóo exhibió ante notario.

Una comunicación a la que Mazón contestó a las 20.08 horas: "Gracias Presi". Y apenas un minuto después, a las 20.09 horas, el presidente de la Generalitat añadió: "Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto". Y otro a las 20.15 horas: "Noche larga por delante". Mensajes que Mazón escribió después de su larga comida en El Ventorro y antes de su llegada al Cecopi , sin que Feijóo le preguntara por más detalles desde su mensaje a las 19.59 horas. Por la franja horaria, todos estos mensajes el presidente de la Generalitat los envió desde el coche de camino a l'Eliana sin conocer detalles de la emergencia, ya que como han demostrado las cámaras del Centro de Coordinación de Emergencias , Mazón no llegó al Cecopi hasta las 20.28 horas .

El líder del PP ha insistido una y otra vez en desviar en todo momento la responsabilidad por la falta de información hacia el Gobierno central. Aunque la magistrada de la dana también le ha preguntado si desde los gobiernos autonómicos, que eran los que tenían las competencias y dirigían sus respectivas emergencias se dirigieron a él para informarle, detalle que Núñez Feijóo no ha tenido más remedio que admitir. "No recibo información de Mazón el día de la dana y tampoco la pido", reconoció.

Los abogados de las acusaciones particulares y populares también se han interesados sobre cómo afrontó el mismo Feijóo situaciones de emergencia en Galicia durante sus trece años de presidente de la Xunta. Feijóo ha explicado que no sufrió ninguna de la gravedad de la dana pero sí otras similares, como la del accidente del Alvia (24 de julio de 2013, con 81 fallecidos). Una tragedia en una infraestructura del Estado pero en la que también hubo críticas por la falta de coordinación y retrasos en la atención a los heridos y donde las víctimas del Alvia también criticaron que se les impidió el acceso al acto de entrega de medallas a algunas víctimas "elegidas", en el primer aniversario del siniestro ferroviario. Según Feijóo, la gestión del accidente ferroviario fue "de competencia estatal" y en otras emergencias como los incendios en verano fueron gestionadas en coordinación con la UME. Preguntado por si lideró aquellas situaciones de emergencia, el líderl del PP respondió que no, que las leyes asignan competencias a los consejeros, pero que él acudía al centro del 112 a informarse y seguir las instrucciones que daban los técnicos.