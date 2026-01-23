Joan Carles Martí: "Cuando un servicio público se tensa, lo que se pone en juego no es un retraso ni una campaña rectoral, sino la confianza"

"Cuando un servicio público se tensa, lo que se pone en juego no es un retraso ni una campaña electoral, sino la confianza". El director de Levante-EMV, Joan Carles Martí, conecta en su videoanálisis dos cuestiones -a priori diferentes- el transporte ferroviario y la educación, en este caso la universitaria. Ambos conceptos se unen para abordar la confianza de los ciudadanos hacia estos servicios.

Tras el accidente acaecido el pasado domingo en Adamuz, Córdoba, en el que el choque de dos trenes ha provocado la muerte de 45 personas y dejado heridas a más de un centenar, el servicio ferroviario está en el punto de mira. Primero llegaron las bajadas de velocidad en diferentes puntos del país, después los consiguientes retrasos, como los generados en el trayecto del AVE València-Madrid. "Y aún así, lo que más llama la atención es la incidencia, sino la reacción: la extraordinaria paciencia del pasaje", afirma Martí.

"Esa calma tiene algo admirable, sin duda, porque todos entendemos que la seguridad está por encima de la puntualidad. Pero también tiene algo inquietante, porque normalizar la resignación es el primer paso para aceptar el 'esto es lo que hay'. Y eso no debería ser así", explica.

"La seguridad está por encima de la puntualidad, pero normalizar la resignación es el primer paso para aceptar el 'esto es lo que hay'. Y eso no debería ser así" Joan-Carles Martí

A pesar del inicio de un 'alto el fuego' entre los principales partidos políticos del país tras el accidente, el ruido se reanuda. "Por eso, lo razonable para el Consell no es competir en indignación, sino exigir plazos claros para infraestructuras ferroviarias básicas: el corredor mediterráneo, la urgente conexión de alta velocidad entre Castellón, València y Alicante, y unas inversiones que deben dejar de ser promesas para toda la red de cercanías", sentencia el subdirector.

"Lo razonable para el Consell no es competir en indignación, sino exigir plazos claros para infraestructuras ferroviarias básicas: el corredor mediterráneo y la urgente conexión de alta velocidad entre Castellón, València y Alicante" Joan-Carles Martí — Director de Levante-EMV

El otro punto sobre el que versa este videoanálisis es la Universitat de València. Antes de Fallas se elegirá a su nuevo rector, con las elecciones a principios de marzo. "Pero la pregunta relevante no es solo quién gana, sino para qué". Más allá de quién gane, se plantea el riesgo de una universidad encerrada en sí misma y desconectada de su entorno. En la era digital y de la inteligencia artificial, el reto no es acumular información, sino formar criterio, pensamiento crítico y resiliencia.

Por lo tanto, tanto el servicio ferroviario como la universidad, debe responder a sus usuarios. "En los dos, lo que hace falta no es ruido, sino método, pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad. Las cuatro C no como eslogan, sino como exigencia", razona Martí.