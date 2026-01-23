La jueza de la dana cita al jefe de los escoltas de Carlos Mazón y a tres técnicos de Emergencias que ya comparecieron

El Tribunal de Instancia 3 de Catarroja ha notificado hoy una providencia y una diligencia de ordenación (Dior) dictadas por la magistrada titular Nuria Ruiz Tobarra y la letrada de la administración de justicia en la causa que investiga las 230 muertes de la dana como homicidios imprudentes, además de un número indeterminado de lesiones. En la providencia, la jueza de la dana acuerda citar como testigo al jefe de los escoltas asignados al presidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2024 entre las 15 y las 21 horas. También están citados el resto de los escoltas, que ya están identificados, pero siguen sin fecha señalada. Una diligencia que acordó a petición del abogado de una acusación particular, Ximo Esteve, y la acusación popular que ejerce Compromís, bajo la dirección letrada de Armando Galán.

En la misma dior, la letrada de administración de justicia del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja cita a declarar a los técnicos de Emergencias Gloria Torres, Rodrigo Ezpeleta y Juan Ramón Cuevas que ya han declarado en la causa de la dana, pero a los que se vuelve a citar para que aclaren la incógnita sobre la retirada de los bomberos forestales del barranco del Poyo que nadie asume ante la jueza de la dana.

También se pone fecha a la citación del subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior el 29-O, Ricargo García García, que participó en las llamadas que realizó la consellera Salomé Pradas la tarde del 29-O sobre el confinamiento que imponía el borrador inicial del Es Alert del 29-O al que se oponían el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, y el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García.

La magistrada de la dana consideró necesario escuchar en sede judicial a los escoltas de Mazón como testigos para saber si "efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos", que se produjeron entre el entonces jefe del Consell y actual diputado en las Corts Valencianes, Carlos Mazón y la entonces consellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia, Salomé Pradas.

La jueza instructora acordó la diligencia el pasado 10 de diciembre porque considera que es extrapolable a estos testigos los argumentos recogidos en el auto de la Audiencia Provincial que ordenó la práctica de la testifical de la periodista que comió el día de la dana con el presidente de la Generalitat y que le ha permitido aproximarse de forma tangencial a Carlos Mazón, al que no puede investigar por su condición de aforado al ser diputado en el parlamento valenciano.

"La argumentación que se aplicó respecto de la testigo Maribel Vilaplana, se puede extender a los escoltas y chófer" de Carlos Mazón, razonó la magistrada. Por tanto, "en el análisis del proceso de decisión por parte de la consellera, Salomé Pradas, resulta relevante, dadas las funciones que se le atribuyen al presidente del Consell, funciones directivas y de coordinación, las conversaciones que mantuvo con el President de la Generalitat".

Por tanto, razonó la jueza, "en ese proceso de decisión ha de atenderse al hecho de si efectivamente [los escoltas o el chófer] pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos". Sobre el cruce de llamadas que pudieron cruzar esa tarde el jefe del Consell y su consellera, la magistrada asegura que "ha de señalarse que hay un hecho indiscutible, la voluntad de la señora Salomé Pradas de mantener contacto con el presidente de la Generalitat". Una voluntad de contacto que "refrenda el acta notarial aportada por la defensa de Pradas, que establece cuatro categorías en las llamadas, partiendo, no solo de sus manifestaciones, sino también del cotejo con las que constan en el teléfono y las subsiguientes impresiones de las llamadas".