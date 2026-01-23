Llorca enmienda a Mazón y elimina el tope de asesores en el Consell

Se acabó la austeridad de la Generalitat en materia de asesores. El Consell del president Juanfran Pérez Llorca ha acordado eliminar el límite de trabajadores eventuales que impuso su antecesor, Carlos Mazón, nada más llegar al Palau hablando de "grasa política" y del "gobierno más caro de la historia", en referencia al Botànic, y regresa a los topes previos que dejó la izquierda.

Una de las primeras medidas del expresident Mazón fue reducir a la mitad el número de asesores de su gobierno, entonces compartido con Vox, respecto al del Botànic. Los 116 eventuales fueron recortados a poco más de 60, una declaración de intenciones política pero que tensionó a los trabajadores eventuales de las conselleries, que se sobrecargaron de trabajo. Y fijó por escrito el máximo en 72 asesores.

Ahora Llorca, tras toparse con ese techo heredado y alcanzar esos 72 asesores, enmienda a Mazón y fulmina ese compromiso, por lo que el límite vuelve a los 116 trabajadores eventuales del Botànic, el "gobierno más caro de la historia".

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha tratado de defender ese regreso a los límites de la izquierda en las "nuevas necesidades" que han surgido desde 2023 a la actualidad, aunque no ha querido vincularlo expresamente a la dana.

"Ante la posibilidad de que surjan nuevas necesidades, el Consell suprime esa limitación", ha indicado Barrachina, que ha defendido que la medida de Mazón fue "acertada". "¿Y antes no podían surgir nuevas necesidades?", le han preguntado los medios, una cuestión que el portavoz no ha sabido concretar.

Barrachina se ha referido al aumento reciente de la estructura de la Generalitat acometido por Llorca, que ha creado una nueva vicepresidencia, la tercera, tras su llegada al Palau. Tras la dana, Mazón también incrementó el organigrama al impulsar la vicepresidencia para la reconstrucción, pilotada entonces por Gan Pampols y ahora por Vicente Martínez Mus.

Al eliminar el tope, el Consell gana de golpe la capacidad para contratar 44 asesores más. Barrachina no ha querido confirmar si se llegará a ese techo y ha remarcado que "no hay un número establecido".

El también conseller de Agricultura ha rechazado que la medida suponga un "aumento de la grasa política", como decía Mazón, y ha recordado que la Generalitat ha aprobado ya dos decretos de simplificación administrativa y que está cumpliendo con su programa de reducción de impuestos y de gasto "solo indispensable".

En todo caso, el proceso guarda un claro paralelismo con el que trazó el Botànic. En la primera legislatura de la izquierda, PSPV y Compromís redujeron los 99 eventuales del Consell de Alberto Fabra a 74. Sin embargo, en 2019 tuvo que modificar el decreto que limitaba ese número de asesores, ampliándolo a esos 116 a los que ahora regresa también Pérez Llorca.