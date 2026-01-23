Maribel Vilaplana reaparece en el palco del Ciutat de València
La periodista que comió con Mazón el día de la dana es consejera de comunicación y portavoz del Levante UD, equipo que juega como local
Maribel Vilaplana ha reaparecido este viernes en el palco del estadio Ciutat de València para asistir al encuentro entre el Levante UD y el Elche.
La periodista que comió con Carlos Mazón el fatídico 29 de octubre de 2024, se ha mantenido desde entonces alejada del foco mediático. Una de sus últimas apariciones pública fue, de hecho, cuando acudió a declarar como testigo ante la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana, el pasado 3 de noviembre.
Vilaplana es consejera de comunicación y portavoz del Levante UD, equipo que juega como local esta noche. A diferencia de lo que ocurrió el pasado agosto, en un partido también contra el Elche, cuando la periodista atendió a medios a pie de campo, este viernes ha optado por mantener un perfil bajo y disfrutar del partido entre los demás asistentes en el palco del estadio.
