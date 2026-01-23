Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Iryo ValenciaAccidente tren AdamuzTiempo fin de semanaNarcos SkyToldo de la VirgenHotel ilegal ValenciaPodcast
instagramlinkedin

Maribel Vilaplana reaparece en el palco del Ciutat de València

La periodista que comió con Mazón el día de la dana es consejera de comunicación y portavoz del Levante UD, equipo que juega como local

Maribel Vilaplana en el palco del Ciutat de València

Maribel Vilaplana en el palco del Ciutat de València / Germán Caballero

Lucía Prieto

Lucía Prieto

València

Maribel Vilaplana ha reaparecido este viernes en el palco del estadio Ciutat de València para asistir al encuentro entre el Levante UD y el Elche.

La periodista que comió con Carlos Mazón el fatídico 29 de octubre de 2024, se ha mantenido desde entonces alejada del foco mediático. Una de sus últimas apariciones pública fue, de hecho, cuando acudió a declarar como testigo ante la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana, el pasado 3 de noviembre.

Noticias relacionadas

Maribel Vilaplana en el palco del Ciutat de València

Maribel Vilaplana en el palco del Ciutat de València / Germán Caballero

Vilaplana es consejera de comunicación y portavoz del Levante UD, equipo que juega como local esta noche. A diferencia de lo que ocurrió el pasado agosto, en un partido también contra el Elche, cuando la periodista atendió a medios a pie de campo, este viernes ha optado por mantener un perfil bajo y disfrutar del partido entre los demás asistentes en el palco del estadio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un tren de Ouigo Madrid-Valencia sufre dos paradas y acumula una hora de retraso
  2. Tres horas en un Iryo con destino València: 'La maquinista nos avisó del estado de las infraestructuras
  3. La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la inminente llegada de la borrasca Harry
  4. La Aemet emite una nota especial por el temporal de lluvia y viento que llega a Valencia: podrían caer entre 100 y 200 litros por metro cuadrado
  5. Alfonso Novo (gerente de FGV): 'Hay pueblos donde el metro pasa cada 40 minutos y el máximo deben ser 20
  6. Los meteorólogos anuncian 'llevantà' en Valencia y la Aemet, crecidas de ríos e inundaciones: 'Puede haber daños en los paseos marítimos
  7. La burbuja del alquiler ya expulsa a los universitarios de València: “Me planteo dejar la carrera”
  8. El jefe de gabinete de Mazón contactó con la exconsellera Pradas trece días antes de que el expresidente dimitiera

Maribel Vilaplana reaparece en el palco del Ciutat de València

Maribel Vilaplana reaparece en el palco del Ciutat de València

La jueza de la dana cita al jefe de los escoltas de Carlos Mazón y a tres técnicos de Emergencias que ya comparecieron

La jueza de la dana cita al jefe de los escoltas de Carlos Mazón y a tres técnicos de Emergencias que ya comparecieron

Feijóo: "Mazón no hizo cambios de versión, son concreciones con minutaje de las actuaciones"

Feijóo: "Mazón no hizo cambios de versión, son concreciones con minutaje de las actuaciones"

El Consell sube de rango (y sueldo) al director de À Punt

El Consell sube de rango (y sueldo) al director de À Punt

La Policía investiga la filtración de datos personales y sensibles de Pérez Llorca y otros presidentes autonómicos

La Policía investiga la filtración de datos personales y sensibles de Pérez Llorca y otros presidentes autonómicos

La matrícula gratis del Consell para universitarios incluirá también a los de la privada

La matrícula gratis del Consell para universitarios incluirá también a los de la privada

Joan Carles Martí: "Cuando un servicio público se tensa, lo que se pone en juego no es un retraso ni una campaña a rector, sino la confianza"

Joan Carles Martí: "Cuando un servicio público se tensa, lo que se pone en juego no es un retraso ni una campaña a rector, sino la confianza"

Sanidad pondrá en marcha antes de verano el asistente de IA para responder llamadas y dar citas en Primaria

Sanidad pondrá en marcha antes de verano el asistente de IA para responder llamadas y dar citas en Primaria
Tracking Pixel Contents