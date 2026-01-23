MIR 2026 en Valencia: las preguntas más difíciles

Quedan apenas 24 horas para el examen más esperado del mundo de la medicina: el MIR. Nervios, últimos repasos y muchas dudas continúan en la mente de los estudiantes, expectantes por hacer la prueba y conseguir la plaza que tanto ansían.

Pero la mayor duda que puede suscitar este examen es cuáles son las preguntas más complicadas y cómo pueden afrontar los médicos esta jornada que puede cambiar sus vidas por completo.

Las preguntas más difíciles

Fernando de Teresa, director académico del MIR en CTO, academia de preparación para el examen, afirma que los estudiantes ven complicaciones en las preguntas que tienen que ver con cardiología, nefrología, neurología, enfermedades infecciosas o endocrinología, aunque "los estudiantes suelen alcanzar un alto nivel de conocimiento porque invierten mucho tiempo y priorizan su estudio".

"Por otro lado, hay asignaturas muy amplias y complejas que apenas tienen peso en el examen, como bioquímica o anatomía patológica. Para dominarlas sería necesario estudiarlas a fondo, pero al haber solo una o dos preguntas, no se priorizan tanto", explica de Teresa.

Estudiantes de 2025 consultando su sala de examen / Eduardo Ripoll

Asimismo, las preguntas que más suelen aparecer son las de diagnóstico por imagen, "que atascan un poco a todos, ya que interpretar imágenes médicas es complicado, especialmente cuando el caso clínico no ayuda mucho al diagnóstico".

En la parte final del examen, "el bloque de anatomía patológica y dermatología incluye preguntas que a menudo tienen un nivel de dificultad elevado", y en algunos casos los resultados son especialmente bajos. La forma en la se formulan las preguntas también es clave: "hay cuestiones con una ambigüedad excesiva que complica la elección entre las posibles respuestas, o incluso preguntas controvertidas en su interpretación".

Cómo afrontar las dificultades

Dependiendo de las asignaturas, la manera de estudiar cambia. ¿Cómo se puede tener un estudio más fluido? De Teresa asegura que "en las materias con mayor carga fisiopatológica, lo fundamental es entender los mecanismos antes de memorizar".

Además, "hay que comprender por qué se producen las alteraciones, cómo funciona el sistema en condiciones normales (por ejemplo, el corazón y el sistema circulatorio) y, a partir de ahí, entender con más facilidad los signos de una patología".

De la misma manera, "en las asignaturas de poca rentabilidad (por ejemplo, bioquímica o anatomía patológica), el enfoque debe ser selectivo". La finalidad que debe haber es que el alumno se familiarice con la asignatura y que se sienta confiado con una base sólida.

No ponerse nervioso, imprescindible pero inevitable

El director también hace hincapié en la angustia previa al examen: "llegar al examen con confianza es clave, y esa tendencia a seguir estudiando hasta el último momento suele generar más estrés y nerviosismo que beneficio real" y añade que "es importante confiar en todo el trabajo realizado durante meses de preparación y centrarse en llegar al examen lo más tranquilo y mentalmente despejado posible".