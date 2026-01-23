Nueve de cada 10 médicos valencianos aprueba el MIR y solo 7 consigue plaza

En la última década, 7.514 médicos se han presentado al MIR en la Comunitat Valenciana y de esos, 9 de cada diez han conseguido superar la nota de corte, pero solo 7 de cada diez han conseguido sacar plaza en el mismo territorio. El resultado es tajante: los valencianos sacan buenas notas, pero no todos consiguen hacer la especialidad aquí.

El próximo sábado 24 de enero a las 14:00 se celebra el examen del MIR (Médico Interno Residente) de 2026. Este se trata de un examen anual donde los graduados de medicina tienen la oportunidad de acceder a una residencia, es decir, una formación especializada, en la especialidad y hospital que escojan en función de la nota que saquen.

10 años del MIR en cifras

De todos los admitidos, 1.328 provienen de la Universidad Cardenal Herrera CEU; 736 de la Universitat Jaume I (Castelló); 1.740 de la Universitat Miguel Hernández de Elx (Alicante) y 3.710 de la Universitat de València Estudi General.

De los médicos que se examinan, 6.669 consiguen superar la nota de corte, un 88,75%, de los que 1.214 provienen de provienen de la Universidad Cardenal Herrera CEU, un 91,4%; 696 de la Universitat Jaume I (Castelló), un 94,6%; 1.483 de la Universitat Miguel Hernández d'Elx (Alicante), un 85,2% y 3.276 de la Universitat de València Estudi General, un 88,3%.

El momento que muchos estudiantes esperan, el salir a celebrar con sus compañeros, amigos y familiares / José Manuel López

Y, por último, de los médicos estudiantes en la Comunitat Valencinaa que consiguen superar la nota de corte y obtener plaza en nuestro territorio ascienden a 5.252, un 69,89%. De la Universidad Cardenal Herrera CEU, 878 consiguen plaza, un 72,3%; de la Universitat Jaume I (Castelló) son 596, un 85,6%; de la Universitat Miguel Hernández d'Elx (Alicante) son 1.156, un 78% y de la Universitat de València Estudi General son 2.622, un 80%.

Por lo tanto, la Universitat Jaume I es la que tiene más porcentaje de éxito tanto en aprobados como en médicos que consiguen la residencia en la Comunitat Valenciana, mientras que, por ejemplo, la Universidad Cardenal Herrera CEU tiene el mayor porcentaje de estudiantes que superan la nota de corte, pero el menor en cuanto a médicos que consiguen la residencia en la región se refiere.

Todo lo que sabemos del MIR 2026

Las ciudades de València y Alicante serán las dos sedes oficiales donde los aspirantes a residentes podrán mostrar todos sus conocimientos. En València, los Aularios Norte y Aularios Sur del Campus de Tarongers de la Universitat de València acogerán a los estudiantes en la capital del Turia.

Mapa Campus Tarongers UV

Este año se cuenta con la novedad de que se dispone de un incremento de 423 plazas respecto a la convocatoria anterior, un 3,5%. La Comunitat Valenciana concretamente ofrece un total de 1.189 plazas en la convocatoria de este año, 74 plazas más que en 2025, siendo Medicina familiar y comunitaria la especialidad con más plazas, 249 puestos disponibles.

Además, la convocatoria tiene una reserva de plazas para personas con discapacidad y otra para personas que no tienen una autorización de residencia en España. En este caso, para el MIR se destinan tanto 928 plazas para el primer colectivo como para el segundo.

Las preguntas más difíciles y los nervios del examen

Fernando de Teresa, director académico del MIR en CTO, academia de preparación para el examen, afirma que los estudiantes ven complicaciones en las preguntas que tienen que ver con cardiología, nefrología, neurología, enfermedades infecciosas o endocrinología, aunque "los estudiantes suelen alcanzar un alto nivel de conocimiento porque invierten mucho tiempo y priorizan su estudio".

"Por otro lado, hay asignaturas muy amplias y complejas que apenas tienen peso en el examen, como bioquímica o anatomía patológica. Para dominarlas sería necesario estudiarlas a fondo, pero al haber solo una o dos preguntas, no se priorizan tanto", explica de Teresa.

Además, el director también hace hincapié en la angustia previa al examen: "llegar al examen con confianza es clave, y esa tendencia a seguir estudiando hasta el último momento suele generar más estrés y nerviosismo que beneficio real" y añade que "es importante confiar en todo el trabajo realizado durante meses de preparación y centrarse en llegar al examen lo más tranquilo y mentalmente despejado posible".