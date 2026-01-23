La polémica por la oficina de Mazón en La Explanada de Alicante llega hasta las Cortes

A vueltas con la oficina del expresidente Carlos Mazón. Compromís ha anunciado que llevará a las Cortes Valencianas y también al Pleno de Alicante una propuesta para suprimir el sueldo y el derecho a asesores y chófer de los expresidentes de la Generalitat. Así lo ha anunciado la coalición en la Explanada de Alicante, con la presencia del síndic Joan Baldoví, bajo la nueva oficina de Carlos Mazón, ubicada en la calle Ingeniero Lafarga, adyacente al emblemático paseo.

Baldoví, que ha estado acompañado por los concejales Rafa Mas y Sara Llobell, ha criticado que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, “anunció en su investidura que se abría una nueva etapa, y la nueva etapa se abrió otorgando privilegios a su compañero, Carlos Mazón”, en referencia a la apertura de la oficina de expresidente a la que tiene derecho legal y que incluye la posibilidad de nombrar dos asesores y un chófer.

Ante esta situación, desde Compromís consideran que “estos privilegios a Mazón, y en general a todos los expresidentes, no tienen sentido”, y han registrado en las Cortes la proposición de “Ley de expresidentes” que presentaran en el próximo pleno, previsto para finales de febrero, “para quitar esos privilegios" que, según entienden, "ni Mazón ni ningún expresidente deben tener”.

Estos privilegios a Mazón, y en general a todos los expresidentes, no tienen sentido Joan Baldoví — Síndic de Compromís

La propuesta de la coalición valencianista habilitaría a los expresidentes “recursos para poder hacer su trabajo, pero no un chófer, dos asesores y un despacho de manera vitalicia”, ha aclarado Baldoví. En este sentido, plantean que “cuando un expresidente tenga que participar en un acto” en virtud de su cargo “tendrá todo el apoyo de las Cortes para poder participar, pero no de manera indefinida y todos los días”.

En concreto, lo que se propone es modificar artículos de la Ley 6/2002, la referida a los expresidentes de la Generalitat, para “poner a disposición” de los exjefes del Consell “el parque móvil de la Generalitat para su uso justificado en actos protocolarios o vinculados a su condición”, así como “preservar la seguridad personal” de estos ex altos cargos y que, a su vez, ellos mismos puedan “solicitar el apoyo económico y material del Consell para organizar actividades, publicaciones o conferencias relacionadas con la divulgación de su actividad o el fomento del autogobierno valenciano” y dando cuenta a las Cortes de su actividad presentando una memoria anual.

Si algún expresidente tiene un acto solemne, como el 9 d’Octubre; o una charla y necesita coche, asesoramiento o algún tipo de recurso se le tendrá que dar, pero no un sueldo mensual vitalicio Rafa Mas — Portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante

Compromís también plantea incluir un artículo en la ley para que, en caso de sentencia firme por delitos contra la administración, la hacienda pública, la libertad sexual, las personas o por actividades relacionadas con el ejercicio de su cargo, el expresidente condenado “perderá con carácter definitivo todas las atribuciones, consideraciones y honores”, así como desvincular la condición de expresidente del ingreso en el Consell Jurídic Consultiu.

Declaración en el Ayuntamiento

A su vez, la coalición valencianista presentará en el Ayuntamiento de Alicante una declaración institucional en el próximo pleno ordinario, convocado el 29 de enero, para instar a las Cortes el cambio de la Ley de expresidentes y que los grupos puedan pronunciarse al respecto. El portavoz de Compromís en el Consistorio, Rafa Mas, en la búsqueda del apoyo de los otros partidos, se ha referido especialmente a Vox, que “vinieron a la política para eliminar privilegios”, ha afirmado.

También ha aludido al PSOE, por la condición de expresidentes de Joan Lerma y Ximo Puig, y aclaraba que “si algún expresidente tiene un acto solemne, como el 9 d’Octubre; o una charla y necesita coche, asesoramiento o algún tipo de recurso se le tendrá que dar, pero no un sueldo mensual vitalicio, y encima a este señor…”, ha dicho en referencia a Mazón.

Críticas a Mazón

De hecho, las críticas se han centrado en el expresidente, que el pasado 2 de diciembre activó su oficina en La Explanada y a finales de mes se hizo público el nombramiento de su exjefe de gabinete, José Manuel Cuenca, como asesor en esta nueva etapa. El otro asesor al que tiene derecho no se ha hecho aún público.

“El expresidente Mazón no es un expresidente decente: debería estar en el juzgado de Catarroja”, que investiga la gestión de la administración de la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 230 muertos, “y no abandona las Cortes para no tener que pisarlo”, ha dicho Baldoví en alusión a su condición de aforado. También ha hablado de Cuenca, “que le decía a la consellera” Salomé Pradas “que no confinara a la población”. Según el síndic valencianista, el nombramiento de Cuenca como asesor “es un insulto a las víctimas y al sentido común”, y ha recordado su salario de casi 58.000 euros anuales por asumir este cargo, que además es vitalicio siempre y cuando no sea cesado.

Noticias relacionadas

En cuanto al salario de Mazón, tiene derecho a 75.000 euros anuales durante dos años y medio (el mismo tiempo que estuvo como presidente) si ingresa en el Consell Jurídic Consultiu, cosa que hasta ahora no ha hecho pese a tener derecho a ello. Actualmente, el expresidente ingresa unos 61.800 euros anuales como diputado autonómico gracias la portavocía de la comisión de reglamento que se le adjudicó tras abandonar la Presidencia, que aumenta en casi 9.000 euros su salario como representante en las Cortes.