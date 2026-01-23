Repetir curso, el problema enquistado de la educación valenciana

En un aula de tercero de ESO de cualquier instituto público valenciano la estadística es implacable: tres pupitres están ocupados por alumnos repetidores. Mientras el sistema educativo intenta abrazar la modernidad de la ley LOMLOE, la Comunitat sigue arrastrando una de las tasas de repetición más altas de España. Según los últimos datos del Ministerio de Educación, cerca del 10% del alumnado valenciano en Secundaria no promociona, una barrera que no solo frena su trayectoria académica, sino que se convierte en la antesala del abandono escolar temprano.

Durante décadas se vendió que repetir curso era la mejor forma de corregir al alumnado que sacaba malas notas, pero cada vez son más los estudios que apuntan a que la repetición, lejos de solucionar nada, provoca más daños y castiga especialmente fuerte a los niños y niñas de clase baja.

La anomalía del Mediterráneo

España es, desde hace décadas, la gran excepción europea en cuanto a la gestión del fracaso escolar. Mientras que la media de la Unión Europea y de la OCDE se sitúa en un residual 2,2%, la C.Valenciana cuadriplica esas cifras en ciertos cursos de la ESO. A nivel nacional, aunque regiones como el País Vasco o Cataluña han logrado estabilizar sus tasas en torno al 4% o 5%, el sistema valenciano se mantiene en el "furgón de cola", compartiendo estadísticas críticas con regiones como Murcia o Andalucía.

Esta persistencia en la repetición es una anomalía pedagógica en nuestro entorno, ya que la ciencia educativa ha demostrado reiteradamente que volver a cursar las mismas materias, con los mismos libros y los mismos métodos, no garantiza que el alumno aprenda lo que no comprendió a la primera. Más bien al contrario, lo perjudica.

Alumnado del IES Berenguer Dalmau de Catarroja / Miguel Ángel Montesinos / LEV

El estigma del código postal

Uno de los puntos más oscuros de este fenómeno de la repetición es su falta de equidad. El experto en segregación escolar Francisco Javier Murillo ha insistido en diversos estudios que la repetición en España es "profundamente injusta". Los datos reflejan que un estudiante de una familia de clase baja tiene hasta nueve veces más probabilidades de repetir que un compañero de clase de familia rica.

De hecho, para Murillo la repetición funciona como un mecanismo de segregación encubierto. No se evalúa solo el esfuerzo o el conocimiento, sino que el sistema acaba penalizando las carencias del entorno familiar, convirtiendo la escuela en un lugar que, en lugar de compensar desigualdades, las cronifica.

El laberinto de los tiempos escolares

El sociólogo de la Universitat de València (UV) Daniel Gabaldón, arroja luz sobre otro factor determinante: cómo organizamos el tiempo de nuestros jóvenes. Gabaldón, especialista en sociología de la educación y ritmos escolares, sostiene que el modelo actual es "irracional" y fatiga al alumnado.

Según el experto, la repetición es una medida traumática que rompe el vínculo social del estudiante. Al separar al alumno de su grupo de referencia (sus amigos), se le empuja hacia la desmotivación y la pérdida de identidad con el centro educativo. Para Gabaldón, el problema no es que el alumno no sea capaz de seguir el ritmo, sino que el ritmo impuesto por el sistema -rígido y poco flexible- no deja espacio para el refuerzo personalizado, optando por la vía fácil pero ineficiente de "hacerle perder un año".

Las soluciones a una “sangría pedagógica”

Más allá del debate pedagógico, el coste económico de este "enquistamiento" es masivo. Informes de instituciones como EsadeEcPol señalan que cada repetidor supone un coste adicional de miles de euros anuales para las arcas públicas. En una C. Valenciana que lucha por una financiación justa, el sistema gasta millones en una medida que la evidencia científica califica de ineficaz.

La solución que proponen los expertos y los organismos internacionales no pasa por bajar el nivel, sino por cambiar el modelo: sustituir el "castigo" de repetir por programas de refuerzo intensivo y codocencia (dos profesores en el aula) que actúen antes de que el alumno tire la toalla.

El modelo del Norte de Europa aplica la “promoción automática”, que no significa que el alumno aprueba sin esforzarse, sino entender que el desarrollo del joven va ligado a su grupo social. En lugar de hacerles repetir, existe la figura del special needs teacher (profesor para necesidades especiales). Cuando un alumno pega un bajón en sus notas, sale del aula unas horas a la semana para trabajar de forma individualizada con un especialista (como si fuera una clase particular) pero nunca pierde un curso.

A esto se suma algo en lo que expertos como Gabaldón y Murillo han insistido en reiteradas ocasiones: prevención en Primaria. Si un niño no lee bien con 8 años, se vuelcan todos los recursos ahí para evitar que el problema se convierta en una bola de nieve cuando entre por la puerta de un aula de la ESO. Estos modelos, sin embargo, están lejos de desembarcar en la Comunitat. Por ahora, en Valencia, el "uno de cada diez" sigue siendo la fría cifra de un problema que se resiste a desaparecer de las pizarras.