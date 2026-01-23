Rodríguez, Oltra y Pérez, juntos de nuevo: "A ver qué hacemos"

"I ara preguntes exactament què està passant", comienza la canción que podría servir de una primera pista si se quisiera buscar segundos significados. Ese interrogante se transforma en rumorología ante la imagen publicada: Jorge Rodríguez, Mónica Oltra y Rosa Pérez Garijo juntos sonriendo en un selfie publicado por el alcalde de Ontinyent. La foto es de este miércoles, aprovechando el paso de la exvicepresidenta por Xàtiva para recoger un premio, aunque no es del todo novedosa porque los tres dirigentes, de filiaciones partidistas distintas, mantienen una buena relación que no han evitado exhibir este tiempo, pero claro, poco hace falta para prender la mecha de las especulaciones en el mundo político.

Que si regreso de Oltra, que si Ens Uneix la quiere como cabeza de cartel en València, que si una nueva plataforma de izquierdas, que si confluencia de EU con Compromís... todo cabe en la caja de pandora de las elucubraciones de las que los propios protagonistas de la imagen no huyen. Es más, hasta las alimentan con la elección de la música. Porque Rodríguez compartió la foto con una canción de Manel: "A veure què en fem". Y para más conjeturas, en el estribillo suena: "Tenim una oportunitat".