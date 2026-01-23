Sanidad pondrá en marcha antes de verano el asistente de IA para responder llamadas y dar citas en Primaria

La Conselleria de Sanidad quiere dar un impulso a la Atención Primaria con la introducción de nuevas herramientas de inteligencia artificial -una de ellas es la introducción de un asistente virtual que cogerá las llamadas y dará citas- y con un cambio de su estructura organizativa con la implantación del nuevo decreto de Atención Primaria que el pleno del Consell ha aprobado este viernes. Se trata de una norma, en la cual se lleva trabajando más de un año, y que no ha estado exenta de polémica porque se ha encontrado con la oposición de los sindicatos, quienes no votaron a favor en la mesa sectorial correspondiente.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha explicado en rueda de prensa que se trata de un documento que pretende "mejorar la accesibilidad del ciudadano, garantizar la equidad y acelerar el diagnóstico para los pacientes", con el objetivo de conseguir una "atención más transversal". Por eso, la medida irá acompañado de un mayor uso de la inteligencia artificial -ya se ha completado la IA en la radiografía de tórax y en la músculo-esquelética y se empezará utilizar, en breve, en dermatología y retinografía- y de otras medidas como la apertura de los 19 Centros de Atención Urgente 24 horas (CAU 24h) en los municipios de más de 50.000 habitantes.

El decreto está justificado también, según el titular de Sanidad, en la creación de una normativa que responde a los cambios en la sociedad valenciana, el aumento y envejecimiento de la población; y que actualiza un marco normativo sujeto a una norma estatal de 2007 y una orden autonómica del año 1992.

Nuevo centro de salud de Oliva. / Levante-EMV

Nueva estructura

La norma, además, establece un nuevo reglamento y estructura de las funciones de todo el personal de un centro de salud. Cuando se conoció el primer borrador, la Generalitat defendió que uno de los objetivos era reducir la carga burocrática de los facultativos y resto del personal. En este sentido, Sanidad pondrá en marcha este asistente virtual -se ha estado probando en algunos puntos de la Comunitat Valenciana- que pretende acabar con un 55 % de llamadas que se quedan sin responder en los centros de salud: "Se trata de un asistente cognitivo multidisciplinar y multiconversacional que pretende favorecer que se agenden las citas sin la interferencia de un humano y agilizar el proceso", ha explicado Gómez. Otro es el proyecto piloto del Ministerio de Sanidad que transcribe la conversación entre el médico y el paciente, que se ha estado probando en los ambulatorios de Malilla y Muro de Alcoy. "La modernización debe facilitar la disminución de las demoras y una mayor rapidez en el diagnóstico", ha añadido.

Otro de los puntos del decreto es que la apuesta por la formación porque convertirá algunos ambulatorios en centros de salud universitarios, ya que se impartirá docencia a los facultativos en formación.

Un decreto polémico

La norma pasa por el Consell después de no conseguir el respaldo de los sindicatos, que votaron en contra aunque no sea vinculante, al considerar que la estructura es arcaica y muy dependiente del médico. En principio, el borrador incluía la creación de 36 jefaturas de servicio, a semejanza de las hospitalarias, que finalmente se quedarán en ocho, una por cada agrupación sanitaria interdepartamental (ASI); convertirá a los coordinadores en jefes de sección e introducirá la jefatura de Enfermería, que "dependerá orgánicamente de la dirección de Enfermería y, funcionalmente, del jefe de sección del centro de salud.

La creación de estos responsables había levantado las críticas por el presupuesto necesario para dotar esta figura profesional que, hasta ahora, no existe en Primaria. Según ha aclarado Gómez, la memoria económica contempla un incremento presupuestario de dos millones de euros en el capítulo 1 de personal.

El conseller ha comentado que se trata de una norma con el aval de la Abogacía de la Generalitat y que es "de los más comentados y negociados". Es cierto que, antes del verano de 2024, se realizaron múltiples mesas técnicas, pero es igual de cierto que los sindicatos han criticado que la mayoría de alegaciones no se han tenido en cuenta para su versión final.