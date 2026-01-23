Susto en Sagunt: Adif revisa las vías tras recibir un aviso por un incidente en la línea de ferrocarril

Nuevo susto en las líneas de ferrocarril de la Comunitat Valenciana. Tal como ha podido confirmar este periódico, técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) han tenido que revisar las vías de tren la línea de tren que une València con Castelló tras recibir un aviso de alerta por parte de un vecino por una posible rotura o accidente.

Sobre las 22.30 horas de anoche, el propietario de una de las viviendas próximas a la estación, que se identificó como experto en mecánica, llamó a la policía local de Sagunt tras haber detectado un temblor muy fuerte en su domicilio y un "estruendo mecánico" que coincidió con el paso de un tren por ese punto de la línea. Según relató el testigo, el sonido fue metálico y muy fuerte, mucho más que los habituales que se producen cuando un convoy similar pasa por la estación. Concretamente, el vecino dio la voz de alarma al apuntar la posibilidad de que uno de los vagones del tren pudiera haber perdido una rueda o parte del mecanismo rodante, lo que podría poner en riesgo la seguridad de la plataforma o la integridad de la vía.

Entorno de la estación de tren de les Valls / Daniel Tortajada

Alertado por la policía local, los técnicos Adif revisaron la infraestructura y la vía en búsqueda de daños o restos del accidente sin hallar desperfecto alguno o resto del tren o de la supuesta rueda. Al no observar anomalías ni en la vía ni en la plataforma que pusieran en riesgo el servicio, Adif ha mantenido operativa la línea que une València con Castelló. Al parecer, el tren que provocó la alarma entre el vecindario de la estación de les Valls fue un convoy de mercandías que partió desde la estación de Fuente de San Luis.

Retrasos en la línea de Cercanías

Los trabajos de inspección realizados tanto por Renfe como por Adif obligaron a retrasar algunos servicios previstos por la noche.