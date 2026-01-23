La universidad se casa con los hospitales, cuando hay crisis, y con la empresa, si hay bonanza económica

Las condiciones económicas y de salud pública influyen en las prioridades de investigación de las universidades. Un estudio liderado por Ingenio, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de València (UPV), descubre cómo, en épocas de crecimiento económico, la cooperación de las universidades con empresas aumenta, mientras que, en fases de crisis y altas cargas de enfermedad, se refuerza la colaboración con hospitales.

Las conclusiones del estudio, que ha sido publicado en la revista Research Evaluation, se han extraído después de analizar 1,4 millones de publicaciones científicas con autores universitarios sobre cáncer, principalmente de mama y de piel, entre 2004 y 2023, de las cuales medio millón son copublicaciones con hospitales o empresas.

Más comercial en época de bonanza

Joaquín M.ª Azagra Caro, investigador del Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (Ingenio) en el estudio, explica que “en tiempos de crisis, la ciencia se vuelve más social. Pero cuando la economía crece, la lógica comercial gana terreno. Con este estudio queríamos demostrar esta tendencia y recomendar que, en periodos de expansión económica, las políticas científicas refuercen también la investigación vinculada con hospitales para garantizar que los retos sanitarios no queden relegados frente a los intereses comerciales”, añade el autor.

El análisis refleja que, en periodos de crisis económica, la investigación prioriza el trabajo con hospitales para acelerar el desarrollo de soluciones relacionadas con la salud pública ante la demanda de los poderes públicos para que las universidades se involucren más en el sistema de salud. El trabajo también muestra que este aumento de la colaboración con hospitales no es uniforme: se observa especialmente en la investigación clínica, cercana a la aplicación directa en pacientes; mientras que la investigación básica y preclínica manifiestan una menor sensibilidad a los diferentes ciclos económicos.

Dos periodos de recesión

El estudio señala dos fases de recesión de la economía durante el periodo analizado: la recesión de principios de la década de 2000 y la Gran Recesión iniciada en 2008. “Poco después de cada una de ellas se observa un crecimiento de la colaboración con hospitales. En cambio, tras los periodos de auge subsiguientes, las colaboraciones entre universidades y empresas empieza a recuperarse”, explica Azagra. Esta colaboración observada en periodos de fuerte crecimiento económico se mantiene constante incluso cuando aumenta la carga sanitaria, por lo que el carácter comercial prevalece sobre la investigación asistencial en hospitales, que predomina en tiempos de crisis.

Noticias relacionadas

El investigador de Ingenio (CSIC-UPV) concluye que, con este trabajo, el equipo “espera enriquecer los debates en curso sobre cómo la cocreación de conocimiento científico se relaciona con los imperativos comerciales y sociales en un panorama global de investigación en constante cambio”.