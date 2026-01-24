Compromís denuncia que el Consell usa el macrodecreto para eliminar el análisis de género de sus políticas

Compromís ha denunciado que el macrodecreto de Simplificación administrativa aprobado por el Consell a final de año (y que prevé convalidarse el próximo jueves en las Corts) supone un "retroceso democrático" que afecta de manera directa "a las políticas de igualdad y a la lucha contra la violencia de género". Así lo ha advertido la portavoz de Igualdad de los valencianistas en las Corts, Verónica Ruiz, que ha señalado que su problema "no es solo lo que dice, sino lo que permite hacer: legislar de espaldas a las mujeres y al movimiento feminista”.

En este sentido, la coalición de izquierdas apunta a que uno de los cambios "más graves" que se dan en este proyecto, que trastoca más de 90 normas autonómicas, es la modificación de la Ley de Participación Ciudadana y con el que "excluye a los decretos ley de los trámites de consulta pública y audiencia ciudadana". Esto supone, según Ruiz, que el PP haya establecido "un mecanismo para aprobar medidas sin tener en cuenta el impacto de género, sin escuchar a las entidades feministas, sin informes sociales y sin ningún tipo de control democrático”.

Es lo por ello que Compromís alerta de que las políticas de igualdad no son neutras ni automáticas, sino que “necesitan participación, una mirada feminista y evaluación constante”. Así, la portavoz de Igualdad de la coalición ha afirmado que “cuando el PP elimina espacios de participación, lo que está haciendo es expulsar al feminismo de la toma de decisiones". "Y eso es exactamente lo que han hecho”, añade.

Por contra, la palamentaria valencianista afea que el decreto, una de las primeras normas destacadas de Juanfran Pérez Llorca al frente del Ejecutivo autonómico, tampoco refuerza ningún mecanismo de transversalidad de género y, bajo el pretexto de la simplificación administrativa, reduce informes, controles y procedimientos, una dinámica que, según Ruiz, “debilita especialmente las políticas sociales y, entre ellas, las de igualdad y prevención de la violencia machista”.

Voto en contra

“El PP no se atreve todavía a derogar las leyes de igualdad porque sabe que no tiene el consenso social, pero está creando una vía rápida para gobernar sin feminismo, sin participación y sin rendición de cuentas”, ha valorado Ruiz. Compromís recuerda que este decreto se aprueba en un contexto de pactos con Vox, una fuerza política que, ha recordado, "niega la violencia machista", y advierte de que “menos participación, menos garantías y menos transparencia siempre acaban afectando a los derechos de las mujeres”.

De hecho, este macrodecreto, al que Compromís y el PSPV se han manifestado claramente en contra, saldrá adelante el próximo jueves en la Diputación Permanente de la cámara autonómica con el apoyo de la formación de Santiago Abascal. “La igualdad no se defiende solo con leyes escritas, sino con procedimientos democráticos, con escucha activa y con voluntad política. Y este decreto va justamente en la dirección contraria”, ha concluido Ruiz.