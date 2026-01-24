En Directo
Directo del temporal de viento en Valencia: carreteras cortadas y cancelación de actos
La borrasca Ingrid ha traído fuertes rachas de viento y nieve a diversos puntos de la Comunitat Valenciana
Los efectos de la borrasca Ingrid ya se están notando en diversos puntos de la provincia de Valencia. La alerta amarilla decretada ha traído consigo fuertes vientos, precipitaciones y nieve en la zona interior. La llegada de esta masa de aire atlántico, junto con un chorro de frío polar, provoca condiciones adversas que durarán todo según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Por el momento el Ayuntamiento de Llombai ha hecho pública esta mañana la cancelación oficial de la jornada de este sábado de su tan esperado Mercado Renacentista de los Borja debido a las fuertes rachas de viento que van cogiendo intgensidad.
El zona del Remedio de Utiel han amanecido con nieve y un frío intenso y en Torrent ha sido necesario cerrar la salida de la autovía para retirar unas planchas de una obra cercana a la Plaza de la Concordia que habían sido desplazadas por el viento.
Bomberos de València ha atendido durante la mañana -hasta las 13.00 horas- una decena de servicios relacionados con el viento. En su mayoría retirada de toldos, una lona en la avenida del Puerto, caída de cascotes y árboles.
Utiel corta en ambos sentidos la carretera CV-391 por nieve
Tráfico ha informado del corte de la carretera CV-391 en Utiel, entre los km 25 y 30, en ambos sentidos debido a la existencia de nieve y placas de hielo.
Stella López
Llombai suspende la celebración del Mercado Renacentista de los Borja por fuertes vientos
El Ayuntamiento de Llombai ha hecho pública esta mañana la cancelación oficial de la jornada de este sábado de su tan esperado Mercado Renacentista de los Borja que, como cada año a finales de enero, iba a convertir las calles de la localidad -del 23 al 25- en una auténtica villa del siglo XVI. Aunque su apertura este pasado viernes sí pudo llevarse a cabo, las fuertes ráfagas de viento han obligado a cerrar el mercado para proteger a sus vecinos y turistas de posibles accidentes.
Las rachas de viento registradas en la Comunitat superan los 100 km/h en Xixona, Alcoi, Villena, Crevillent y Busot
Las rachas de viento que soplan en distintos puntos de la Comunitat Valenciana han superado este sábado los 100 kilómetros por hora (km/h) en las localidades alicantinas de Xixona, Alcoi, Villena, Crevillent y Busot.
En concreto, en Xixona (122 km/h), Alcoi (111), Villena (105), Crevillent (105) y Busot (103), según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) que ha recogido Emergencias en un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X'.
Asimismo, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha informado de diez servicios en las íltimas horas y, por su parte, el Servicio de Bomberos Forestales, dependientes de la Generalitat, han notificado incidencias por placas de hielo en las carreteras CV-105, CV-106 y CV-109.
Moisés Domínguez
Cierran la salida de autovía de Torrent por el fuerte viento
Los bomberos de Torrent están retirando unas planchas de una obra cercana a la Plaza de la Concordia, lo que ha obligado al consistorio a cortar el tráfico en la autovía por seguridad
El ayuntamiento de Torrent ha ordenado el cierre provisional de la Autovía en dirección València, desde la Plaza de la Concordia, a causa del fuerte viento que sufre la comarca.
El corte se debe a la retirada, por parte de los Bomberos, de unas planchas en una obra que podrían suponer un riesgo para la seguridad en caso de desplome. De esta manera, y mientras duran los trabajos de retirada, la salida permanece cerrada por precaución y se levantarán las restricciones en cuando se garantice la plena seguridad.
Lucía Camporro
Aviso por vientos fuertes, precipitaciones y nevadas en la Comunitat Valenciana para este fin de semana
La borrasca Ingrid ha vuelto a activar alertas por nieve en gran parte de la península, y la Comunitat Valenciana no será una excepción. La llegada de esta masa de aire atlántico, junto con un chorro de frío polar, genera condiciones adversas para el fin de semana, con vientos fuertes, precipitaciones y nevadas que afectarán principalmente al interior y a las zonas más elevadas según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Por ahora, el frente ha entrado por Galicia y ya está afectando al interior del país, provocando nevadas en Asturias, Castilla y León y en zonas del sistema central, donde la cota de nieve podría descender hasta los 300 metros.
Avisos por viento y nieve
La Aemet mantiene activados avisos amarillos por viento en el interior de Valencia y por fenómenos costeros en el litoral de Valencia y Alicante. Se esperan rachas muy fuertes del oeste en zonas altas o expuestas del interior, que podrían dificultar la movilidad.
