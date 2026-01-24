Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

instagramlinkedin

Directo del temporal de viento en Valencia: carreteras cortadas y cancelación de actos

La borrasca Ingrid ha traído fuertes rachas de viento y nieve a diversos puntos de la Comunitat Valenciana

El Remedio, en Utiel, cubierto de nieve

El Remedio, en Utiel, cubierto de nieve

Levante-EMV

Marina Falcó

Stella López

València

Los efectos de la borrasca Ingrid ya se están notando en diversos puntos de la provincia de Valencia. La alerta amarilla decretada ha traído consigo fuertes vientos, precipitaciones y nieve en la zona interior. La llegada de esta masa de aire atlántico, junto con un chorro de frío polar, provoca condiciones adversas que durarán todo según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por el momento el Ayuntamiento de Llombai ha hecho pública esta mañana la cancelación oficial de la jornada de este sábado de su tan esperado Mercado Renacentista de los Borja debido a las fuertes rachas de viento que van cogiendo intgensidad.

El zona del Remedio de Utiel han amanecido con nieve y un frío intenso y en Torrent ha sido necesario cerrar la salida de la autovía para retirar unas planchas de una obra cercana a la Plaza de la Concordia que habían sido desplazadas por el viento.

