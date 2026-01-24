Dónde ver la nieve este fin de semana en Valencia

Desde primera hora de la mañana del penúltimo sábado de enero del año, las consecuencias de la borrasca Ingrid se han hecho notar en distintos puntos de la provincia de Valencia.

Más concretamente, la alerta amarilla ha ocasionado elevadas rachas de viento helado, proveniente del atlántico, que han obligado a cancelar la inauguración del Mercado Renacentista de los Borja, cerrar provisionalmente la salida de la autovía de Torrent por el aire y cortar en ambos sentidos la carretera CV-391 (Utiel) entre los kilómetros 25 y 30 por la existencia de nieve y placas de hielo.

El Consorcio Provincial de Bomberos de València, por su parte, se ha dedicado hasta las 13 horas a atender más de una decena de servicios relacionados con estas fuertes ráfagas de viento, como retirada de toldos, árboles y ramas; caída de cascotes o tala de arbustos, entre otros.

Nieve en Utiel

Asimismo, los registros indican que las rachas de viento han superado los 100 kilómetros por hora en localidades alicantinas como Xixona, Alcoi, Villena, Crevillent o Busot. Por su parte, entre otras medidas, la Conselleria de Emergencias e Interior elevó hacia el mediodía a nivel extremo el riesgo de incendios forestales durante la jornada del fin de semana.

Estas condiciones adversas, ya anunciadas durante los días previos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), han traído nieve a la zona del Remedio (Utiel), donde sus habitantes han amanecido -además de con mucho frío- con un impresionante manto blanco, motivo por el que Tráfico ha tenido que intervenir para evitar posibles accidentes. A poco más de una hora de València, y en plena falda meridional de la Sierra del Negrete, este destino puede ser la opción perfecta para conocer de cerca la nieve.