Emergencias alerta por placas de hielo en Utiel y fuertes rachas de viento en toda la C. Valenciana
Piden máxima precaución al circular con el coche por el viento y la presencia de placas de hielo en las vías de algunas comarcas
Aviso por vientos fuertes, precipitaciones y nevadas en la Comunitat Valenciana para este fin de semana
La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, ha elevado a nivel extremo el riesgo de incendios forestales durante el día de hoy y mañana debido al temporal de viento que registra toda la Comunitat Valenciana, donde se ha establecido el nivel amarillo de alerta.
Corte de la CV-391 en Utiel
El Centro de Coordinación de Emergencias también ha establecido esta mañana alerta por placas de hielo en las comarcas del Baix-Maestrat y Els Ports, y en el término municipal de Utiel, donde se ha cortado la carretera CV-391, entre los kilómetros 25 y 30 en ambos sentidos, al presentar incidencias al igual que varias carreteras comarcales de la Pobla de Benifassà.
La secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, ha solicitado la máxima alerta “ante la confluencia de estos variados escenarios debido a los diferentes fenómenos meteorológicos adversos que se registran este fin de semana, especialmente, en la carretera donde debido a las fuertes rachas de viento y las placas de hielo, es necesario extremar las precauciones”.
Colaboración ciudadana
Del mismo modo, Irene Rodríguez, pide la colaboración ciudadana “si se detecta fuego o humo en las zonas boscosas de la Comunitat Valenciana, ya que el riesgo de incendio forestal es extremo por el fuerte viento”, y recuerda que “está prohibido realizar cualquier tipo de fuego, incluso en las zonas habilitadas y aún con autorización de quemas”.
La secretaria autonómica de Emergencias e Interior ha explicado que en caso de que se detecte algún fuego “es vital llamar de inmediato al teléfono de emergencias 1·1·2 para que se activen los recursos necesarios y evitar la rápida propagación, es muy importante la rapidez en la respuesta para frenar el avance del incendio”.
Irene Rodríguez ha recordado que “está disponible en la página web del 112 toda la información necesaria para prevenir cualquier tipo de incidencia ante este episodio de viento, temporal marítimo y hielo en las carreteras de algunas comarcas”, y ha hecho un llamamiento a que “se obtenga la información a través de los canales oficiales de la Generalitat, principalmente X del 112, donde se actualizan todos los incidentes vigentes y las alertas de forma constante”.
Redacción Levante-EMV
Emergencias eleva a extremo el riesgo de incendios en la Comunitat Valenciana por el viento
Los bomberos comienzan a retirar ramas y árboles en Massanassa y Vilamarxant
El Consorcio Provincial de Bomberos ya ha dado comienzo a la retirada de ramas y árboles que presentan algún riesgo de caída debido a las fuertes ráfagas de viento que llevan arreciando durante toda esta mañana de sábado.
Stella López
Nieve en Valencia: estos son los municipios en los que está nevando ahora
Los efectos de la borrasca Ingrid se están haciendo notar en diversos puntos de la provincia de Valencia. En concreto, esta alerta amarilla, además de fuertes vientos que han obligado a cerrar algunas carreteras y tomar medidas preventivas, también ha traído algunas nevadas. Por el momento, el manto blanco ya ha cubierto El Remedio, en Utiel, de una buena capa de nieve, aunque no se descarta que otros puntos del interior corran la misma suerte.
Bomberos de València ha atendido durante la mañana -hasta las 13.00 horas- una decena de servicios relacionados con el viento. En su mayoría retirada de toldos, una lona en la avenida del Puerto, caída de cascotes y árboles.
Utiel corta en ambos sentidos la carretera CV-391 por nieve
Tráfico ha informado del corte de la carretera CV-391 en Utiel, entre los km 25 y 30, en ambos sentidos debido a la existencia de nieve y placas de hielo.
