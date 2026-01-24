MIR 2026: "Este era el día que llevaba seis años esperando"

El MIR se asocia a una jornada de tensión. Y es verdad porque la mañana del sábado fue, tan multitudinaria como tensa y después fue intensa hasta límites insospechados. Durante las horas previas a las dos de la tarde, miles de personas acudieron a la avenida Tarongers para acompañar a sus hijos y parejas en los instantes previos a afrontar, durante cuatro horas y media, el más diabólico de los cuestionarios: doscientas preguntas -más diez de reserva- sobre diferentes supuestos, análisis e interpretaciones de situaciones que un médico debe, sí o sí, conocer y acometer cuando tiene el paciente delante. Apoyados con imágenes: fotografías reales, Tacs, análisis, fotos al microscopio... la realidad elegida y con toda su crudeza, incluyendo diagnósticos que tienen mala cara.

Cuatro horas y media que supone resolver cada una en menos de un minuto y medio. Si aciertas, tres puntos. Si dudas y no contestas, cero puntos; si te equivocas, un punto negativo. Es la ley del MIR que, unido a la nota del expediente académico -que pondera un 10 por ciento- dejará, en toda España, y de forma simultánea, una interminable lista de más de treinta mil personas que tendrán derecho a elegir especialidad para continuar durante varios años más su aprendizaje, pero ya remunerado.

Pasaron las cuatro horas y el ambiente volvió, pero de otra forma: muchas más personas colapsaron los accesos al aulario provistas de cartulinas con mensajes, algo de pirotecnia -aunque ya se señalaba a la entrada la prohibición de dispararla- cañones de papeles, luces, globos y gargantas para recibir a los médicos aspirantes a todo. El examen acabó a las seis y media y empezaron a salir veinte minutos después. Entre muestras de apoyo de sus seres queridos. Familiares, compañeros y amistandes. En las pancartas, todo tipo de mensajes sobre los que se hablaba especialmente de alivio. Aunque no sean pocos los que tengan que volver a presentarse el año que viene.

"Adeu, MIR, hola Vida"

"No hay victoria sin pelea", "Adeu MIR, hola vida", "Tras el MIR, lo mejor está por venir", "Hoy empiezas a cumplir tu sueño", "Diagnòstic: ¡¡Lliure!!", "Doctora Martínez. Próximamente, en los mejores hospitales. Su neurocirujana de confianza", "Barra libre de Enantyum" y así un largo etcétera.

Menos matapersonas que en 2025

Hay como una especie de código: no gusta la pregunta "¿Cómo te ha ido?". "Es que eso no se dice". Cada aspirante lo lleva com puede y algunas caras son más expresivas que otras. Algunos sí que aseguran, más serenos que "la sensación, yo que hice el del año pasado, es que éste ha sido más sencillo. Y también ha habido más tiempo" en alusión al celebrado el 25 de enero del pasado año que fue calificado casi como de matapersonas por su extrema dificultad. "En general creemos que han levantado un poco el pie". Inmedatamente se señaló la existencia de algún error de edición, incluyendo la repetición de una misma imagen para dos preguntas diferentes, aunque no afectan a la veracidad de pregunta y la adecuación de la respuesta.

Fuegos artificiales, ramos de flores y abrazos. Y ahora, o de fiesta -los que tuvieran fuerzas- o a descansar. Porque el examen es el final de no está claro qué: de toda una vida de vocación, de seis años de carrera o de seis meses de preparación intensiva.

En cualquier caso, el cuestionario de sus vidas. La llave para, en función al resultado que obtengan garantizarse cuatro o cinco años de residencia, sea en la especialidad soñada o en un particular plan B. Y además, en la ciudad más cercana o la más lejana.

La prueba es la misma en todo el territorio español y está sincronizada para celebrarse de forma simultanea. Y tanto es así, que mientras examinados y amigos iban abandonando el recinto, hacían su entrada varios vehículos blindados de seguridad privada, destinados a recibir los cuestionarios.

Aspirantes de todo el mundo

En el campus valenciano, una auténtica ONU. Jóvenes procedentes de València y su zona de influencia. Lógicamente, españoles en su inmensa mayoría, pero también de Ecuador, Bolivia, Armenia, Argentina, Italia, Rusia, Cuba, Ucrania, Chile, República Dominicana, Costa Rica, Letonia, Georgia... hasta Phaine Thomas, que viene de Haití; Noutenen Kaba, de Ghana o Paula Leticia Dorinda de Mozambique, o aunque la palma se la lleva Bashar Hamadna, cubano con nacionalidad palestina.

"Alivio. Sobre todo alivio" comenta una de las aspirantes. "Es que han sido muchos años esperando este momento. Es el día que estábamos esperando" comenta segundos después de ser estrujada por su grupo de irreductibles.

La convocatoria es la más amplia de la historia, con 12.366 plazas, para las que se presentan casi el triple de aspirantes. En València fueron llamados a la convocatoria tres mil, más los que hacen el examen "bajo protesta": aquellos que no fueron admitidos para hacer el examen y que, por el retraso en aparecer las listas, han presentado o podrán presentar recursos de alzada. Esos exámenes sólo se corregirán en el caso de que el afectado, efectivamente, haya presentado el contencioso y reciba una respuesta positiva.

"Yo, por ejemplo, voy muy dirigida, pero conforme pasan los días y ves lo dificil que es, tengo más lanes. Pero tengo uno, que es Uruología. Si no, me gusta mucho Psiquiatría" aseguraba Paula Castro. Es, como para la gran mayoría, su primer MIR, un súper examen del que todo depende. "Se hace duro porque es el examen con el que llevas pensando desde el primer día de carrera. Hablas del MIR, el MIR, el MIR..."

O como Teresa Pérez, para quien era "el final de preparación de seis meses, hasta hace un día y medio" ¿Se le dan muchas vueltas a la cabeza? "Yo he dormido bastante. Para lo nerviosa que soy lo he llevado muy bien y me veo sana y con ánimos para afrontar el día".

También fue el examen para otras disciplinas asociadas, como Enfermería o Farmacia. A la que se presentaba Ana López. "Nosotros tenemos menos plazas en proporción. NO es tan fácil elegir. Nos presentamos 11.000 para 2.700 plazas y tener una especialidad, porque hay pocas ¿Mi sueño?. Ser Matrona"

Detrás de los estudiantes hay unos entornos familiares para los que las cuatro horas y media se les hacen largas, porque también han vivido la preparación. Amparo y Vicente, Gerardo y Llanos se han convertido en consuegros, porque sus hijos, Vicente y Lucía, se han ennoviado durante la carrera. Les han acompañado y se quedan a la espera de que acaben su particular tormento. Se sienten orgullosos. "Si porque han tenido vocación y han tenido capacidad de sacrificio. Son chicos jóvenes, que les gusta la fiesta, pero que a al vez han sabido ser disciplinados y responsables con el manejo de su tiempo. Han tenido buenas notas en Bachillerato y en la carrera. Estamos muy felices de a donde han llegado".

Resultados provisionales, en un mes

Y ahora, a esperar: aunque alguna web ya anunciaba la posibilidad de corrección desde esa misma noche, el día 26 es cuando se publicará la plantilla ofical de respuestas -todos los aspirantes salían con una copia de sus contestaciones-, abriéndose un plazo inmediato de impugnaciones. El listado provisional se dará a conocer el 24 de febrero y el definitivo, tras el plazo de subsanación, un mes despues. Entre abril y mayo se elegirán las plazas por riguroso órden de mérito y los nuevos especialistas entrarán a iniciar una nueva vida entre mayo y junio.