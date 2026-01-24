Nieve en Valencia: estos son los municipios en los que está nevando ahora

Los efectos de la borrasca Ingrid se están haciendo notar en diversos puntos de la provincia de Valencia. En concreto, esta alerta amarilla, además de fuertes vientos que han obligado a cerrar algunas carreteras y tomar medidas preventivas, también ha traído algunas nevadas. Por el momento, el manto blanco ya ha cubierto El Remedio, en Utiel, de una buena capa de nieve, aunque no se descarta que otros puntos del interior corran la misma suerte.

Esta llegada de masa de aire atlántico -junto con el chorro de frío polar- va a provocar, asimismo, condiciones adversas durante todo el fin de semana, según informó hace unos días la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y cuyas predicciones ya han empezado a cumplirse.