Las playas valencianas son un jacuzzi: el agua está a 20,5 grados, la temperatura más alta desde 1940

El balance climatológico de 2025 en la Comunitat Valenciana abunda en la tendencia de los últimos años al presentar una hoja de servicios con datos que certifican el cambio climático. Ha sido un año "extremadamente cálido", con una temperatura 1,2 grados superior a la media de la serie que arranca en 1991, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Así, los termómetros registraron de media 16,7 grados, frente a los 15,5 hasta ahora promediados anualmente. El día más frío fue el de Navidad, con una temperatura 6 grados inferior a la histórica de ese día.

A su vez, el año pasado fue "muy húmedo", en tanto que las precipitaciones fueron un 30% superiores a las registradas en los últimos 35 años. La lluvia acumulada alcanzó los 646,3 litros por metro cuadrado, frente a los 498,6 de media de la serie histórica. Llueve más, pero, sobre todo, llueve peor. Son lluvias torrenciales que se concentran en episodios de temporal. El año pasado se contabilizaron cinco muy destacados: uno en marzo, otro en septiembre, un tercero a mitad de octubre y dos en diciembre.

2022-2025: los cuatro más cálidos

Los datos recopilados por Aemet certifican que no es una leyenda urbana aquello de que 'cada día hace más calor'. Los cuatro años más cálidos desde que se recogen las mediciones son precisamente los últimos. Por este orden: 2024, 2022, 2023 y 2025. El jefe de climatología de la agencia estatal, Jorge Núñez, destaca que los diez años con las temperaturas medias más elevadas todos son del siglo XXI y nueve de ellos se contabilizan desde 2014.

Tabla de temperaturas por meses de Aemet. / Levante-EMV

La calentura del aire ha tenido también su traslación a la temperatura superficial del agua del mar, que, a su vez, ha sido uno de los factores que influyó en que las temperaturas mínimas fuesen tan elevadas durante el verano. Los datos de Aemet retratan unas aguas de las playas valencianas que parecen un caldo. En las aguas costeras (se entiende por este concepto hasta 20 millas mar adentro) de la Comunitat Valenciana se registró una temperatura media anual de 20,5 grados. Es el año con el mar más cálido en el litoral valenciano desde 1940. Hasta ahora, ese récord lo tenía 2022.

Agua de València, para infusión

Entre el 20 de junio y el 10 de julio, el mar alcanzó valores sin precedentes. En el balance climatológico de Aemet se recoge que la boya medidora del puerto de València superó su máximo histórico de junio, con 27,82 grados, el día 30. Y también el de julio, con 28,92 grados el día 4 de ese mes. Una temperatura ideal para colocar la bolsita de la infusión.

La pluviometría ha sido abundante pero muy desigual. Se trata de precipitaciones muy concentradas jalonadas por periodos largos de sequía. Pero, además, tampoco se reparten de forma proporcional por todo el territorio valenciano. En un gran porcentaje de zonas se puede hablar de un año con carácter húmedo o muy húmedo, pero también hay territorios en los que el año ha sido seco o muy seco (5 % del territorio), sobre todo en la comarca del Alt Vinalopó. Aunque las tres provincias presentan superávit, respecto a la media histórica, este es muy diferente. En Castelló y Valencia alcanza el 35 %, mientras que en Alicante, apenas llega al 9 %.

Pluviometría por comarcas. / Levante-EMV

La Safor triplica al Vinalopó

Por comarcas, las que mayores precipitaciones han registrado son la Safor (1.058,3 litros), la Ribera Baixa (927,2), la Ribera Alta (875,7) y el Comtat (856,4). Las que menos lluvia acumulada presentan son todas de Alicante: Baix Vinalopó (295,7 litros), Vinalopó Mitjà (303,6), Alt Vinalopó (306,7) y l'Alacantí (324,5).

La Comunitat Valenciana sigue siendo tierra de flores, de amor y de luz, pero un poquito menos. Porque el año 2025 terminó con un total de 2.942 horas de sol de promedio de todo el territorio valenciano, cantidad que es un 2% inferior al valor medio del periodo 1991-2020, situado en 3.010 horas.