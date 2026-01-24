Los profesores valencianos ya destinan dos tercios de su sueldo al alquiler

Los profesores valencianos son “funcionarios pobres” que tienen que dedicar casi dos tercios de lo que ganan al alquiler (sin contar comida, suministros o ropa). Un docente que inicia su trayectoria cobra 2.000 euros netos mensuales. Una cantidad que, en la España de hace una década, garantizaba una vida desahogada, pero que ahora solo garantiza vivir en precario.

El último informe de CCOO Educació dibuja un escenario poco halagüeño: con un alquiler medio para un piso estándar que ya roza los 1.250 euros en las capitales valencianas, un profesor recién llegado al sistema debe entregar, de entrada, dos tercios de su nómina solo para tener un techo bajo el que corregir exámenes.

Pero esto no es así en todas las regiones ya que el sueldo del profesorado depende, en parte, de la administración autonómica, y los valencianos están entre los que menos cobran. Si a eso se le suma que viven en una de las autonomías más caras, el resultado es un colectivo docente cada vez más precarizado. Las diferencias entre regiones llegan a los 800 euros al mes entre la que más y menos cobra. El sindicato estima que para tener un poder adquisitivo como la media de España el profesorado valenciano tendrá que incrementar su nómina en 300 euros al mes.

El espejismo de los 2.000 euros

La trampa del salario público valenciano reside en su incapacidad para leer el código postal. Mientras el sueldo es uniforme para todo el territorio autonómico, el mercado inmobiliario no entiende de tablas salariales. Un docente destinado en València o Alacant se enfrenta a una presión turística y urbana que devora sus ingresos. Tras pagar el alquiler, al profesorado valenciano le quedan apenas 750 euros para afrontar la cesta de la compra, los suministros energéticos (en constante ascenso), el transporte y la propia formación continua que se les exige.

Si cruzamos la frontera hacia Castilla-La Mancha, el agravio comparativo empeora. Un homólogo en Albacete o Cuenca no solo cobra unos 150 euros netos más al mes, sino que su vivienda cuesta la mitad. Al final del mes, al docente castellano-manchego le sobran 1.800 euros limpios tras pagar su casa; al valenciano, menos de 1.000. Esa diferencia de 800 euros es la que separa la capacidad de ahorro y la dignidad vital de la pura supervivencia.

El modelo de Euskadi se cita a menudo en los pasillos de los institutos valencianos. Allí, un docente percibe una paga extra real —una duplicación exacta del 100% del salario—. En la Comunitat Valenciana, el diseño de las pagas extraordinarias es, según el sindicato, un “recorte encubierto". El sueldo base de las extras está recortado en un 38%, a lo que se suma que la administración autonómica se niega a abonar sexenios y trienios en los meses de junio y diciembre. El resultado es que el profesor valenciano solo percibe un 82% de su salario mensual cuando llega la hora de las gratificaciones.

Quince años de silencio administrativo

La indignación del colectivo no solo nace del precio del alquiler, sino del sentimiento de abandono institucional. La parte del salario que depende directamente de la Generalitat Valenciana (los complementos autonómicos) no se ha revisado en más de 15 años. Tres lustros de parálisis en los que la inflación ha corrido una maratón mientras los complementos de residencia y destino han permanecido en la línea de salida.

Las pocas subidas percibidas en los últimos años han sido "herencias" de los acuerdos estatales firmados por CCOO, UGT y CSIF con el Gobierno central, pero la Generalitat ha mantenido una política de "brazos caídos" respecto a su propia competencia retributiva. "Nos sentimos estranguladas", confiesa Óscar Ortiz, secretario de Educación Pública de CCOOPV. "El profesorado está cansado de trabajar para una administración que ignora sistemáticamente que el coste de la vida en nuestro territorio ya no es el de 2010".

La reivindicación de los 300 euros

La exigencia de un aumento de 300 euros mensuales que el sindicato ha puesto sobre la mesa de la Conselleria no es una cifra elegida al azar, sino el resultado de unos cálculos para nivelar la balanza. En primer lugar, la comparativa territorial sitúa el salario medio docente en la Comunitat en los 1.700,60 euros, frente a los 1.850,93 euros del resto de territorios; es decir, una brecha del 8,12 %.

En segundo lugar, el informe técnico cruza este dato con el coste de vida real. En ciudades como València, los precios son un 9,53 % más altos que la media española. La suma de ambos factores —alcanzar la media estatal y compensar el diferencial de precios local— sitúa la necesidad de ajuste en un 17,65 %. Con este balance, la administración valenciana enfrenta ahora el reto de corregir una pinza financiera que, de no actualizarse, seguirá obligando a sus docentes a destinar dos de cada tres euros ingresados simplemente a mantener un domicilio en el lugar donde ejercen. O a seguir compartiendo piso como sucede ahora con la mayoría de profesorado joven.