Prohíben el baño libre a una niña con autismo para que compre un bono "terapéutico" por 160 euros

Julia tiene 13 años, autismo, una discapacidad reconocida del 43% y grado 3 de dependencia. La niña necesita acompañamiento constante y recibe indicaciones para realizar cualquier rutina. A Julia le encanta el agua y desde hace poco más de dos meses acude una hora a la semana al Polideportivo de La Canyada (en Paterna) para disfrutar del agua con una amiga de su madre, que se ofreció a acompañar a la niña en esta actividad. Marcela, su madre, pensando en una actividad lúdica y de ocio, que ocupe el tiempo de una niña que crece y que también necesita disfrutar (sin más), pensó en la posibilidad del baño libre. Eso sí, en compañía. Porque sola, Julia no puede hacer nada.

"El día que me acerqué el polideportivo para consultar sobre los baños libres, expliqué exactamente cuál era la situación, no oculté ningún detalle, me adapté al horario en que se podía (a las 16 horas porque no hay usuarios y así me lo indicaron), y todo transcurrió sin inconvenientes, hasta que alguien ha considerado lo contrario", explica la madre de la menor. Y es que a mediados de enero la mujer recibió una llamada telefónica desde el polideportivo municipal para indicarle que Julia ya no podía hacer uso del bono de baño libre por más tiempo, ya que consideraban que lo que la niña hacía no era baño libre, sino sesiones terapéuticas.

"Tengo la suerte de tener a mi amiga Rocío que se ofreció a acompañar a mi hija en esta actividad, ya que la conoce, sabe cómo tratarla, manejarla, con la cual Julia se siente cómoda y además he podido con ella coordinar el único día y horario que podíamos ambas. Rocío no es terapeuta de Julia, y yo no le pago por su acompañamiento. Simplemente, tiene la sensibilidad que se necesita con Julia, pero alguien del polideportivo considera que lo que se realiza es una sesión de acompañamiento terapéutico, y como ellos tienen profesionales especializados para eso, pues me dicen que Julia no puede acudir más y que la única opción es que ellos me brinden ese servicio, por la módica suma de 160 euros para un bono de 5 sesiones", explica Marcela en la carta (sin respuesta) que le envió al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Paterna, José Manuel Mora. El coste de un bono de 10 sesiones de baño libre para mayores de 6 años es de 26,72 euros.

Las familias de personas con discapacidad conocen las terapias, sus beneficios y sus precios. Por eso, a Marcela le indigna lo que ha ocurrido en el polideportivo. "No buscaba más terapia. Julia ya va a terapia, a varias terapias. Buscaba ocio, diversión. ¿Y con quién? Las familias que tenemos hijos con necesidades especiales valoramos muchísimo dar con las personas indicadas para su trato, y una vez que las encontramos lo que menos nos importa es si son terapeutas, psicólogos o cualquier título que puedan o no tener. Lo que Julia hace con Rocío no son clases terapéuticas, pero como ellos 'observaron' que Rocío le da indicaciones... Pero es que un niño con autismo y con las características de Julia, siempre necesita indicaciones, aun en momentos de juego. No permitírselo, es discriminarla", afirma la mujer.

Discriminación en un servicio público

Sin embargo, la empresa que lleva la concesión del polideportivo no piensa lo mismo, y así se lo hizo saber a Marcela. "El motivo por el cual no pueden seguir asistiendo al baño libre es porque según nuestro criterio técnico ustedes no están realizando baño libre. Los bonos de los que ustedes están haciendo uso son exclusivamente para baño libre. Debido a la falta de celeridad en la toma de decisiones por nuestra parte nos disculpamos por no haberla avisado desde el comienzo y por ello le comunico que se le reembolsarán los importe íntegros de ambos bonos de baño libre", afirma el director técnico de la empresa concesionaria de los Servicios Deportivos Municipales de Paterna. La madre de Julia, puntualiza: "Esto ya no va de 3 sesiones, ni de la devolución de ambos bonos completos, como me están ofreciendo ahora, y que no pienso aceptar. Hablamos de discriminación en un servicio público".

Y añade: "Si no fuera una concesión que quiere vender sus bonos, estarían más que agradecidos con los padres que intentamos utilizar lo menos posible los servicios gratuitos, y que intentamos dar solución por nuestra parte a las necesidades de nuestros hijos, pero evidentemente lo que les interesa no es el servicio a la comunidad". Por ello, la mujer, en la reclamación presentada al centro deportivo exige que su hija, que tiene "el mismo derecho que cualquier otro niño, pero con las necesidades especiales que tiene por si condición de autista, continúe con sus bonos de baño libre, como la aceptaron desde un comienzo". Y le pide al Ayuntamiento de Paterna que medie para conseguirlo. "Es una concesión municipal", concluye.