Morant ahonda en la remodelación en las Corts y cambia a más portavoces tras Gaspar

El PSPV-PSOE urge al PP a explicar en las Corts “el escándalo de Ribera Salud y la reutilización de material sanitario”: “Cuando se juega con la salud de la gente el silencio no es una opción”. Es el titular de la nota de prensa enviada este viernes por los socialistas valencianos. Lo llamativo, no obstante, no solo está en la reclamación, sino en quién la hace: "La portavoz de Sanidad del PSPV en las Corts, Yaissel Sánchez", lo que supone un cambio de funciones parlamentarias en la formación que amplía el de la salida de la dirección del grupo de Toni Gaspar hace dos semanas.

Sánchez toma la responsabilidad parlamentaria dentro del área de Sanidad, una de las más destacadas a la hora de ejercer la oposición, en sustitución de Rafa Simó quien venía ejerciendo esta labor desde el inicio de la legislatura. Cabeza de cartel en la lista autonómica por Castelló en 2023, Simó es también el responsable territorial en las Corts de esta provincia además del líder del PSPV en Castelló de la Plana, lo que le aventura como futuro alcaldable en menos de año y medio, una suma de trabajo que ahora se reducirá.

Así, Sánchez y Simó se intercambian carteras y mientras la primera se encargará de marcar la gestión de Marciano Gómez, el dirigente castellonense se hará cargo de las competencias en Empleo que llevaba Sánchez. Esta función le venían dadas por su procedencia del mundo sindical, en concreto, de UGT en L'Alacantí-La Marina, una conexión que ahora también ha pesado a su favor puesto que le servirá dentro de las reivindicaciones laborales que hay en el mundo sanitario.

Toni Gaspar interviene en las Corts. / José Cuéllar/Corts

Este cambio, materializado por la vía de los hechos de las quejas, es una anilla más dentro de las ondas de la reestructuración que se forjó hace dos semanas en la primera ejecutiva del partido de 2026. En ella, Diana Morant impulsó una remodelación de los grupos parlamentarios tanto en el Congreso como en las Corts y en la que destacaron, con su consiguiente runrún interno ante unas aguas que no acaban de estar calmadas, las pérdidas de poder de Alejandro Soler, que dejó de ser coordinador del PSPV en la Cámara Baja, y de Toni Gaspar, que fue reemplazado como síndic adjunto.

Cambio de competencias

Gaspar fue sustituido como portavoz adjunto por Maite García. Secretaria de Relaciones Institucionales del PSPV, su ascenso interno en el grupo se complementa con un nombramiento más: García será también secretaria parlamentaria, algo así como un secretario de Organización en la cámara autonómica. Esta asunción de nuevas responsabilidades le ha obligado a dejar de ser la coordinadora territorial de Alicante en las Corts, un cargo del que ha tomado las riendas Ramón Abad.

Pero la pérdida del puesto como síndic adjunto para el expresidente de la Diputación de Valencia irá acompañada también con un descenso en las competencias por las que solía intervenir en el pleno. Y una de ellas está de plena actualidad: la financiación autonómica. Gaspar era hasta ahora responsable del área económica y compartía los temas de Hacienda con José Antonio Díaz. Ese reparto ha hecho que Gaspar defendiera en el hemiciclo todo lo vinculado con el modelo de reparto. Hasta ahora, cuya responsabilidad la tomará Díaz. Eso sí, Gaspar continuará como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos.