El PSPV exige la dimisión de Barrachina a tres días de reunirse con Llorca

El síndic del PSPV, José Muñoz, se reunirá este próximo martes con el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Será el primer encuentro desde que el jefe del Consell fuera investido para el cargo. Y al carrusel de temas que ya podían haber formado parte del encuentro, desde la renovación de los órganos estatutarios hasta la reforma del modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno central, los socialistas le pueden añadir una nueva petición lanzada apenas horas antes: la dimisión de su conseller de Agricultura y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Barrachina.

Lo ha reclamado este sábado, 72 horas antes de la cita, el diputado en las Corts y secretario de Transición Energética y Agua del PSPV, Ramón Abad, por “incompetente y populista”. En concreto, el parlamentario ha censurado que el conseller Barrachina “ha sido incapaz de llevar adelante todas las obras vinculadas al postrasvase Jucar-Vinalopó que, actualmente, y tras dos años, se encuentran muy retrasadas en su ejecución”. “El PP se ha demostrado manifiestamente incapaz de llevar adelante esas obras del postrasvase Júcar-Vinalopó tan necesarias, salvo todo lo que dejó adjudicado y en marcha el Consell del Botànica presidido por Ximo Puig”, ha recalcado.

Abad ha señalado, además, que Barrachina es “un incompetente redomado, porque no es capaz de hacer una planificación y ejecución de las inversiones fundamentales para garantizar los recursos hídricos en la Comunitat Valenciana en la reutilización del agua; una acción necesaria y complementaria a la política de trasvases que está ejecutando el Gobierno de España”.

Y, añade el miembro de la ejecutiva del PSPV, es “un populista, por generar una nueva guerra del agua con el peligro que ello conlleva para regantes y agricultores, no solo con un enfrentamiento entre comunidades autónomas, sino que traspasa nuestras fronteras a base de bulos, a base de mentiras y sobre todo a base de ineficacias y de incompetencias”. Ramón Abad se refiere a las “falsas y denigrantes declaraciones” de Barrachina y de todo el PP de la Comunitat Valenciana sobre los trasvases del Gobierno de España con Marruecos.

Según ha explicado el secretario de Transición Energética y Agua del PSPV-PSOE, el Gobierno de España “no paga ninguna obra hídrica a Marruecos”, sino que se trata de créditos reembolsables con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), un instrumento público que apoya la internacionalización de las empresas españolas financiando proyectos de exportación de bienes y servicios. “No son ayudas sino créditos reembolsables y condicionados” que solo se activan “si una empresa española resulta adjudicataria”, recalca Abad, que insiste en que se trata de apoyar a empresas españolas.

Sin embargo, Barrachina y el PPCV “no han tenido empacho en hacer declaraciones basándose en bulos y con tintes xenófobos, bordeando la fina línea que hay entre la xenofobia y el populismo trumpista, en el que Barrachina actúa de agente comercial de Trump en la Comunitat Valenciana”. “Exigimos la dimisión de Barrachina porque, después de 30 años viviendo en el sistema, ahora se comporta como un populista radical que deja a sus socios de la ultraderecha como moderados”, censura.

“No es digno representante de los valencianos”

Por este motivo, Ramón Abad avanza que su grupo propondrá en las Corts la reprobación del conseller Barrachina “por no ser digno representante del pueblo valenciano”. Además, los socialistas, a través de la portavoz de Agua en las Corts, Ana Belén Juárez, pedirán la comparecencia del conseller en la Comisión de Agua y Medio Ambiente para pedirle explicaciones por sus “vergonzosas” declaraciones.

Según ha indicado Abad, el PSPV “trabaja desde el Gobierno de España para garantizar el ‘agua para siempre’ a nuestra tierra con inversiones reales, el establecimiento del trasvase Júcar-Vinalopó marcando las condiciones que permitan la supervivencia del Tajo- Segura e invirtiendo en medidas complementarias que garanticen los recursos hídricos para regantes y agricultores de la Comunitat Valenciana”.