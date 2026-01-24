Aviso por vientos fuertes, precipitaciones y nevadas en la Comunitat Valenciana para este fin de semana

La borrasca Ingrid ha vuelto a activar alertas por nieve en gran parte de la península, y la Comunitat Valenciana no será una excepción. La llegada de esta masa de aire atlántico, junto con un chorro de frío polar, genera condiciones adversas para el fin de semana, con vientos fuertes, precipitaciones y nevadas que afectarán principalmente al interior y a las zonas más elevadas según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por ahora, el frente ha entrado por Galicia y ya está afectando al interior del país, provocando nevadas en Asturias, Castilla y León y en zonas del sistema central, donde la cota de nieve podría descender hasta los 300 metros.

Avisos por viento y nieve

La Aemet mantiene activados avisos amarillos por viento en el interior de Valencia y por fenómenos costeros en el litoral de Valencia y Alicante. Se esperan rachas muy fuertes del oeste en zonas altas o expuestas del interior, que podrían dificultar la movilidad.

Aviso por nieve y fuertes rachas de viento en la Comunitat Valenciana para este fin de semana. / Levante-EMV

Durante la jornada del sábado, los cielos estarán con intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones en el interior, además de algunas lluvias aisladas en el litoral, que remitirán por la tarde. La cota de nieve descenderá hasta los 500-700 metros, provocando nevadas débiles en el interior norte y algunas muy puntuales en el interior sur.

En el litoral, se prevén chubascos en la zona de Valencia y en el norte de Castellón, mientras que el resto de la costa permanecerá con cielos más despejados. Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado y se esperan heladas débiles al final del día en el interior de la mitad norte.

Aviso por nieve y fuertes rachas de viento en la Comunitat Valenciana para este fin de semana. / Levante-EMV

Rachas de viento y precipitaciones

El domingo continuará el viento del oeste, moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en el interior. En esta zona se esperan intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, mientras que en el resto de la Comunitat Valenciana predominarán cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas.

La cota de nieve subirá de 700-900 metros durante la madrugada a 1.000-1.400 metros al final del día. Las temperaturas mínimas registrarán un ligero ascenso y las máximas un aumento generalizado. No se descartan heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte.