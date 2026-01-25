La Aemet prevé nieve y fuertes vientos en la C. Valenciana hasta el miércoles

La última semana de enero en la Comunitat Valenciana también estará marcada por nuevas rachas de viento que se prolongarán desde este mismo domingo 25 hasta -al menos- el próximo miércoles, según señala la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los efectos de la borrasca Ingrid se han hecho notar especialmente durante este fin de semana, con rachas de viento que superaron los 100 km/h en 16 municipios valencianos, como Xixona, Alcoi, Ayora o Xert, con registros de 122 km/h y que obligaron al Consorcio Provincial de Bomberos a actuar para retirar elementos en riesgo de caída.

Concretamente, Valencia recibió más de una decena de avisos por incidencias de viento en las localidades de Torrent, Almussafes, Gandia, Alginet, Benetússer y Paterna, entre otras. Asimismo, la alerta amarilla también trajo consigo nieve en determinadas zonas del interior, como es el caso del Remedio (Utiel), donde sus habitantes amanecieron el pasado sábado cubiertos por un gran manto blanco y mucho frío.

EL Remedio, en Utiel, repleto de un gran manto de nieve. / Levante-EMV

El Ayuntamiento de Llombai, por su parte, decidió suspender el Mercado Renacentista de los Borja por seguridad dadas las condiciones tan adversas que se estaban desatando. Por otro lado, la Conselleria de Emergencias no dudó en elevar a nivel extremo el riesgo de incendios forestales durante todo el fin de semana.

Nuevas rachas de viento

En cuanto a las estimaciones para este domingo en la Comunitat Valenciana, el viento del oeste soplará de moderado a fuerte, con rachas muy intensas en el interior, probables en el litoral sur y no descartables en el resto del territorio.

También en el interior se presentarán intervalos nubosos al igual que la posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas, mientras que en el resto predominarán cielos despejados con nubes altas. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada, pero se registrarán heladas débiles en puntos del norte. La nieve afectará al interior de Castellón, con una cota variable entre los 700 y 1.400 metros.

El lunes será bastante similar, con vientos muy fuertes durante la primera mitad del día. El cielo se mostrará poco nuboso e irá aumentando conforme se acerque la tarde, cuando podrán producirse precipitaciones débiles en el interior de València y en el norte de Castellón. Las temperaturas subirán, salvo un ligero descenso de las máximas en el litoral castellonense.

Con respecto al martes, el escenario será similar: cielos nubosos, lluvias débiles en el interior y más dispersas de cara al litoral. La cota de nieve descenderá de más de 2.000 metros hasta situarse entre los 1.000 y 1.200 metros a últimas horas. El viento seguirá soplando del oeste, moderado pero con rachas enérgicas en el interior y con menor probabilidad en zonas costeras.

Temporal inestable

Con la llegada del miércoles, la inestabilidad aumentará. Tras una mañana poco nubosa, el cielo se irá cubriendo y las precipitaciones serán más generalizadas durante la segunda mitad del día, aunque en Alicante podrían ser débiles y aisladas.

Las temperaturas bajarán y la cota de nieve subirá rápidamente desde los 700-900 metros hasta superar los 2.000. El viento volverá a ser un factor destacado, con rachas fuertes de manera ocasional.

Noticias relacionadas

Por todo ello, y dado que el nivel de alerta amarillo se mantiene, se recomienda extremar la precaución -especialmente en áreas expuestas, actividades al aire libre y desplazamientos- en una semana que consolida al viento como el fenómeno más adverso para este final de enero.