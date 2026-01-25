El Consell rebaja 10 millones en tres meses de la partida para educación gratuita de 0 a 3 años

En mayo de 2025, Vox validó los presupuestos del Consell en las Corts, la Generalitat preveía destinar 162 millones para garantizar la educación gratuita de 0 a 3 años. Es una de las medidas destacadas del Ejecutivo autonómico de la que sacó pecho por su inversión. Así se mantuvo durante junio, julio, agosto y septiembre. Sin embargo, llegó octubre y en tres meses, la sucesión de otras obligaciones a las que hacer frente provocaron que esos 162 se fueran redujendo hasta acabar 2025 con casi 10 millones menos, 152,9 en total, un 6 % de disminución, según denuncia el PSPV.

Los socialistas han advertido este domingo de un "recorte encubierto" de esta partida con la que se paga el bono infantil que sirve para garantizar la educación gratuita de 0 a 3 años. Lo han hecho a través de una nota de prensa y la muestra de las hasta cuatro modificaciones presupuestarias que se han ido publicando en el DOGV desde el 10 de octubre y que han ido siempre en la misma línea: reducir los recursos de esta subvención para destinarlo a otras partidas.

"Es un nuevo engaño a las familias valencianas", expresa en este sentido el secretario de Educación del PSPV, Miguel Soler, quien cita los cuatro recortes publicados en el DOGV: el primero de 2,5 millones; el segundo de 4 millones el 28 de octubre, el tercero de 2,5 millones el 4 de noviembre y el cuarto de 1 millón el 23 de diciembre. En total, 10 millones que bajan la inversión de 162 a 152,9 millones.

“Estamos hablando de 10 millones de euros menos para una política clave que afecta directamente a la igualdad de oportunidades, a la conciliación y al futuro de nuestros niños y niñas”, expresa Soler. Las modificaciones presupuestarias han tenido una misma fuente de reducción, pero distintos destinos de incremento, algunos incluso fuera de la Conselleria de Educación.

Así, la primera de ellas, los 2,5 millones fueron a un incremento del Institut Valencià de Cultura. La segunda, a finales de octubre, fue la más cuantiosa, de 4 millones y fue destinada a "otros gastos diversos" dentro de la partida de Enseñanza Primaria. La tercera, una semana después, de 2,5 millones, se destinó a la Agencia Tributaria Valenciana, para "financiación de operaciones de la entidad". Por último, el milón autorizado a finales de diciembre fue a parar a ayudas a colegios de corporaciones locales a través de las diputaciones.

"Es una farsa"

En este sentido, el dirigente socialista afea que la "medida estrella del PP se cae a pedazos y acaba siendo, para sorpresa de nadie, una farsa”, al tiempo que ha lamentado que “en lugar de apostar por una educación pública de calidad, la derecha dedique su tiempo a quitar recursos absolutamente necesarios para el sistema educativo”. Además, ha subrayado que

Soler ha advertido que este recorte se suma a que “hay muchos municipios, sobre todo en zonas rurales, que no tienen ni una sola plaza ni pública ni privada para la educación de 0 a 3 años, que los ayuntamientos están teniendo que dedicar parte de su presupuesto para pagar el funcionamiento de las escuelas infantiles y que no se ha creado ni una sola aula pública de 2 años en el tiempo en que el PP está en la Generalitat”. “Esa es la realidad: propaganda y deterioro de los servicios públicos”, ha lamentado.