El embalse del Naranjero: Presa en el cañón del Júcar

La presa El Naranjero se localiza en los términos municipales de Cortes de Pallás y Dos Aguas; se alza en el río Júcar. Desde su construcción la función del embalse fue y es contribuir a la producción de energía eléctrica en la central hidroeléctrica de Millares. En 1981 la administración estatal reconoció la necesidad de unificar dos proyectos, la construcción del Salto de Cortes II, y el recrecimiento de la Presa de Millares, pues forman parte de un sistema hidroeléctrico de presas y centrales que se distribuyen por un tramo del río singular, identificado como el Cañón del Júcar.

El inicio de las obras fue en 1982 y finalizaron en 1988. Actualmente, las aguas se desvían en torno a 13 kilómetros por un túnel que llega hasta la central subterránea de Millares II, donde se aprovecha para la producción eléctrica.

Presa del Naranjero. / Foto Estepa.

La presa se sitúa a 11 kilómetros de Dos Aguas, y se accede a ella por la carretera CV-580 dirección al embalse.

Semblanza técnica y contexto histórico

La presa es de tipo de arco de gravedad, con una altura sobre el cauce de 72 m, la longitud de coronación es de 191 m y el ancho de coronación, 7 m. La capacidad del aliviadero es de 7.000 m³/s y la capacidad de desagüe, 471 m3/s.

El embalse ocupa una superficie de 120,3 hectáreas, su capacidad es de 29 hm3 y la superficie de la cuenca asciende a 17.188 km². El máximo nivel normal del embalse es de 240 m, y el máximo, de 243 m.

Previamente, el Salto de Millares, proyectado en 1926 e iniciado en 1928, constaba de presa, canal de 17 km y 55 m3/s de caudal casi todo en túnel, depósito de carga y una central de cinco plantas, que llegó a albergar cuatro turbinas. En 1932 entraron en funcionamiento los dos primeros generadores, el tercero en 1935 y el último en 1945. En 1998, la central de Millares dejó de funcionar definitivamente por la puesta en explotación del embalse de Tous. En 2002 se completó la demolición de la central.

Pantano del Naranjero. / Foto Estepa.

A fines de los 80 del siglo XX, se terminó el aprovechamiento hidroeléctrico de Cortes-La Muela, capaz de generar 300 GW/h anuales con la presa de Cortes II (1989) de 116 m de altura y gravedad con planta curva que aprovecha el Júcar desde su confluencia con el Cabriel y con el contraembalse producido por la presa del Naranjero (1989), situada aguas abajo de Cortes II.

Un embalse condicionado por el cañón del Júcar

La presa forma parte del sistema hidroeléctrico que se asienta en el cañón del río Júcar. De hecho, tanto el alzado de la presa como la forma del embalse, están determinados por la disposición de las paredes verticales de los márgenes del Júcar; que generan un corredor natural estrecho, angosto, de apariencia robusta.

El embalse tiene forma sinuosa por el trazado de la garganta del Júcar. El sector con mayor estrechez se sitúa en la parte alta del pantano, en las proximidades del embalse de Cortes I. Por el contrario, entre los sectores de Coto de Otonel y La Noguereta es donde las dimensiones del embalse se ensanchan sensiblemente, alcanzando hasta el cuerpo de la presa, en el tramo entre el Túnel del Naranjero y la Relama de la Solana.

Visión cenital de la presa del Naranjero. / Estepa.

Esta homogeneidad en la morfología del embalse es motivada por la disposición y la estructura del relieve del entorno, que se traduce en un paisaje fluvial encajado. Este encajamiento se inicia a la altura del área de Umbría de la Cuenca y finaliza en la Retama de la Solana.

El río Júcar discurre por este territorio merced a una falla estructural que se extiende con orientación oeste a este, entre los relieves de la Muela del Oro y la Sierra del Ave, en el norte, y la Muela de Cortes, extensión del Macizo del Caroig, en el sur.

El entorno geográfico definido por un desierto demográfico

El territorio que rodea el cañón del Júcar fue descrito por el botánico Cavanilles a finales del siglo XVIII como un desierto “sin cultivo y sin colonos”. La difícil accesibilidad y los escasos recursos siempre limitaron la densidad demográfica. No obstante, durante la época islámica se implantó a lo largo del congosto un sistema defensivo de castillos, torres vigías y fortificaciones, de los que dependían alquerías y otros asentamientos dispersos.

Los sitios defensivos son espectaculares e insólitos, sobre acantilados y cerros: castillo de Tous-Terrabona, Castillet, castillo de Cabas y castillo de Millares, castillos de Ruaya, la Pileta, Otonel y Chirel en Cortes de Pallás y castillo de Cofrentes. El emplazamiento más impresionante es el arruinado castillo de Madrona, sobre una aguda peña junto al cierre de la presa del Naranjero, con restos de estructuras apoyadas en el borde de un abismo de 300 m sobre el Júcar.

Detalle del embalse del Naranjero. Cañón del Jucar. / Foto Estepa.

El embalse se extiende por los términos de Cortes de Pallás (el 65 % de su superficie es cortesana) y de Dos Aguas (35 %). Éste es un municipio que actualmente tiene apenas unos 325 habitantes, una extensión de 121,5 km2 y una altitud de 400 m.s.n.m. Está situado a 11 kilómetros del embalse. En cambio, Cortes de Pallás se localiza a 26 km de la presa, tiene unos 750 habitantes y su superficie es de 234,63 km2.

El paisaje predominante en el entorno del embalse es el monte bajo, el matorral mediterráneo, así como tramos en donde son protagonistas las paredes verticales de la propia garganta del Júcar. El factor condicionante es la pronunciada pendiente, común en ambos márgenes del río en esta parte del territorio. No hay destacadas masas forestales, a diferencia de otros embalses valencianos, excepto en las partidas septentrionales de Pico Matrona y la Losa del Tío Agustín.

Presa del Naranjero. / Estepa.

Para visitar la presa se recomienda la carretera CV-580, que procede de Dos Aguas, y que discurre por la margen derecha del río Júcar hasta alcanzarla. Para contemplar la espectacularidad del embalse y de su entorno paisajístico, el visitante puede optar por realizar el recorrido del sendero PR-CV-252, entre Cortes de Pallás y la aldea de Otonel. Una ruta espectacular que discurre por el Cinto de Enmedio de la Muela de Cortes.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- “Las gargantas del Júcar”, de Joan Mateu, en Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT, dirigido por Jorge Hermosilla.

- Los embalses en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar (2024), dirigido por Arancha Fidalgo y Jorge Hermosilla.

- Atlas Temático de la Comunitat Valenciana(2022 y 2024), del Institut Cartogràfic Valencià, dirigido por Jorge Hermosilla.