Fundación Naturgy lanza su séptimo galardón para premiar la energía que transforma la sociedad

Fundación Naturgy ha lanzado la VII edición de su ‘Premio a la mejor iniciativa social en el ámbito energético’, con el que reconoce y da visibilidad a las personas, entidades e instituciones que destacan por su contribución en el ámbito social gracias a sus proyectos vinculados a la energía. A este premio pueden optar todos aquellos proyectos desarrollados en España, en marcha o finalizados, que impliquen mejoras sociales relacionadas con la energía, en los ámbitos de la vulnerabilidad, salud, educación, inclusión social, emprendimiento o medio ambiente, entre otros.

Este premio cuenta con una importante dotación económica, con un primer premio de 100.000 euros a la entidad ganadora, 50.000 euros para el accésit y hasta ocho reconocimientos de 10.000 euros para los proyectos finalistas. María Eugenia Coronado, directora general de Fundación Naturgy, explica que con esta séptima edición "reafirmamos nuestra convicción de que la energía puede ser un motor de transformación social". "Queremos reconocer y dar visibilidad a proyectos que no solo alivian la vulnerabilidad energética, sino que también generan oportunidades, inclusión y esperanza para quienes más lo necesitan", añade.

En este sentido, Coronado asegura que este galardón "es una invitación a seguir innovando y colaborando para construir una sociedad más justa y sostenible”. Para la directora general de Fundación Naturgy, “cada candidatura refleja el esfuerzo y la creatividad de entidades que trabajan día a día para mejorar la vida de miles de personas, y nuestro compromiso es acompañarlas, darles voz y contribuir a que su impacto sea aún mayor. Porque detrás de cada proyecto hay historias reales que demuestran que la energía, bien utilizada, puede cambiar vidas”.

El jurado de esta edición está presidido por Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española y está formado por Jordi Garcia Tabernero, vicepresidente de Fundación Naturgy y del jurado, y como vocales Alberto Núñez, S.J., profesor del departamento de Dirección General y Estrategia de ESADE; Llum Delàs, patrona de la Fundación de la Esperanza; el Padre Ángel García Rodríguez, fundador y presidente de Mensajeros de la Paz; Josep Ramoneda, director de la Escuela Europea de Humanidades de Barcelona; María del Mar Pageo, presidenta de Cruz Roja Española; Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF Comité Español; Josep María Coronas Guinart, director general de Fundación Bancaria ‘La Caixa’; y la citada Coronado.

Este jurado de gran trayectoria decidirá sobre las candidaturas que pueden presentarse en la web de Fundación Naturgy hasta el 28 de febrero de 2026. En las seis ediciones previas del ‘Premio a la mejor iniciativa social en el ámbito energético’, la organización recibió 422 candidaturas con impacto sobre más de un millón de beneficiarios.

Las ganadoras entonces fueron la Asociación Provivienda, por su iniciativa ‘Soluciones para el Ahorro Energético en el Hogar’; Fundación Energía Responsable, por su iniciativa de ámbito nacional enfocada en garantizar el acceso a la energía a familias vulnerables con un programa de lucha contra la pobreza energética; Cruz Roja Española, por su proyecto integral de atención a las personas que se encuentran en riesgo de extrema pobreza y exclusión; el proyecto ‘El acceso a la energía’ de Energía sin Fronteras; ‘Enchufados al empleo’, de Fundación Exit; ‘Contribuir a la mejora social de los más vulnerables en España, a través de la formación’ y “Ni un hogar sin energía’, de Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes).

Por su parte, en la categoría de Accésit obtuvieron reconocimiento estas seis ediciones la Fundación Tomillo, por su proyecto ‘Jóvenes Vulnerables, Agentes de Cambio Social’; Cáritas Diocesana de Madrid, por un proyecto que engloba actuaciones dirigidas a reducir el impacto ambiental del trabajo de la entidad con personas en situación de exclusión; el proyecto “Primera reshogar sostenible de España con certificado Passivhaus para personas con discapacidad”, de CÍRVITE-Plena Inclusión; ‘Generando futuro’, de la Asociación Norte Joven; ‘Ayuda integral a la vulnerabilidad energética’, de Fundació Roure; y los programas ‘Educación Financiera Familiar y Pobreza Energética’, de la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan.

Fundada en 1992

Fundación Naturgy, creada el año 1992 por la compañía energética, tiene entre sus líneas de actuación transferir conocimientos especializados sobre las nuevas tecnologías energéticas y las claves de la transición hacia un sistema de energía más sostenible, así como divulgar valores de preservación del medio ambiente y el consumo responsable de energía. Adicionalmente, cuenta con un programa educativo referente en materia de energía, así como formación profesionalizadora para la mejora de la empleabilidad en el sector y contribuir a la promoción del empleo verde.

Noticias relacionadas

También desarrolla programas de acción social, incidiendo especialmente en actuaciones destinadas a paliar la vulnerabilidad energética. El Plan de Vulnerabilidad Energética de Fundación Naturgy, con más de 304 mil beneficiarios desde su puesta en marcha en 2017, es la principal actividad de apoyo a las familias que viven una situación de pobreza energética. El Fondo Solidario de Rehabilitación Energética se consolida, dentro de este Plan, como una de las iniciativas con más impacto para minimizar los efectos de la pobreza energética. Desde su lanzamiento en 2018 ha realizado rehabilitaciones exprés en cerca de 5.200 hogares vulnerables.