Instalan las vigas del nuevo puente sobre el Turia en Bugarra arrasado por la dana

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación avanza en las obras de reconstrucción del puente sobre el río Turia en el término municipal de Bugarra y afronta la fase final con la colocación de las vigas prefabricadas que conforman el tablero de la nueva infraestructura, un hito clave dentro del proceso constructivo.

Durante estas semanas ha concluido el posicionamiento de las diez vigas prefabricadas del puente, cinco por cada vano, con una longitud de 37 metros y un canto de 1,60 metros y constituidas por hormigón y acero. Tras esta actuación, se ha iniciado la colocación de las prelosas que permitirán el posterior ferrallado y hormigonado del tablero.

Una inversión de 3,2 millones

Esta infraestructura es importante ya que da acceso a zonas agrícolas y a la central hidroeléctrica. Por su parte, la actuación forma parte del contrato de emergencia de obras en los municipios de Bugarra y Calles, con una inversión total prevista de 3,2 millones de euros para ambas intervenciones.

Las obras se desarrollan después de que la Dirección General de Infraestructuras Terrestres de la Generalitat decidiera la demolición total del antiguo puente que conectaba Bugarra con Gestalgar por la Andenia, tras constatarse, a través de los estudios técnicos realizados, que los graves daños estructurales provocados por las inundaciones comprometían su seguridad y hacían inviable su reparación.

En una primera fase de los trabajos se llevaron a cabo labores de limpieza del cauce del río, la retirada de la estructura superior deteriorada y la demolición de las bases del puente, procurando conservar, en la medida de lo posible, los elementos que se encontraban en buen estado.

Después, se ejecutaron los trabajos de cimentación del nuevo puente, que mantendrá unas bases similares a las anteriores, aunque se elevará ligeramente para mejorar su resistencia y funcionalidad. El diseño incorpora, además, un sistema de drenaje optimizado que incrementa la seguridad y la durabilidad de la infraestructura frente a futuras avenidas.

Plan Endavant

La reconstrucción del puente se enmarca en el Plan Endavant, a través del cual la Generalitat ha asumido las competencias necesarias para financiar y ejecutar obras de rehabilitación de vías, pasarelas, puentes, caminos y accesos en más de una veintena de localidades afectadas, ante las dificultades de los municipios para afrontar estos trabajos y la necesidad de realizarlos con carácter urgente.

A través de este plan se impulsa la reconstrucción de 58 obras locales clave, de las cuales 38 ya han finalizado, con una inversión total superior a 50 millones de euros.