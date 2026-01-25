Ni mantas ni abanicos en las clases: Educación inicia un plan en busca del "confort térmico" en los centros

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha iniciado la elaboración de un plan director integral con el objetivo de asegurar el "confort térmico" en los más de 2.000 centros educativos de la Comunitat Valenciana, tanto en los meses de invierno como de verano, un proyecto con el que se quiere acabar con la imagen de niños y niñas con mantas para combatir el frío o la necesidad de abanicos para soportar el calor.

La iniciativa, de la que ha informado la Generalitat en un comunicado este domingo, permitirá planificar de manera ordenada y eficaz la mejora de las instalaciones educativas, alineándolas con los estándares europeos de eficiencia energética y sostenibilidad. Este plan director, que encuentra actualmente en una fase de diagnóstico previo de las instalaciones educativas, está orientado a garantizar unas condiciones térmicas adecuadas en las aulas, con el fin de mejorar el bienestar del alumnado y del personal docente, así como favorecer un entorno óptimo para el aprendizaje.

El diagnóstico permitirá analizar de forma pormenorizada las necesidades y deficiencias existentes en los más de 2.000 centros educativos de la Comunitat Valenciana y a partir de este análisis, se definirán las actuaciones necesarias para avanzar hacia un modelo de centros más confortables, eficientes y sostenibles. La redacción del plan director se basa en las directrices de la Directiva Europea UE 2024/1275, relativa a la eficiencia energética de los edificios, que establece el objetivo de cero emisiones en los edificios públicos nuevos y existentes para el año 2030.

En este marco, el plan contemplará medidas de eficiencia energética y de mejora de las instalaciones, como la modernización de los sistemas eléctricos, imprescindibles para la implantación de soluciones de climatización más eficientes.

Mientras se avanza en la elaboración del plan director, la Conselleria de Educación sigue actuando de manera coordinada con las Direcciones Territoriales y los ayuntamientos para dar respuesta a las incidencias puntuales relacionadas con calderas y sistemas de climatización, así como para sustituir aquellas instalaciones que lo requieren, garantizando así el correcto funcionamiento de los centros.

Situación crítica

El anuncio de esta medida busca acabar uno de los problemas endémicos del sistema educativo valenciano: la falta de adecuación térmica de las infraestructuras escolares. De hecho, este invierno la situación ha alcanzado cotas dramáticas en la "zona cero" de la DANA, donde el alumnado ha estado acudiendo a clase con mantas debido a temperaturas que apenas superan los 9 grados en el interior de los edificios.

Pasillo del IES Berenguer Dalmau, a 9 grados, a principios de enero. / Levante-EMV

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAMPA-València) denunció a principios de enero la situación a la Conselleria de Educación por la falta de climatización y el mal funcionamiento de la misma en plena ola de frío. La situación es crítica en la comarca de l’Horta Sud, donde las infraestructuras dañadas por la riada de 2024 aún no han sido correctamente reparadas.

Cuatro meses antes el problema era justo el contrario: las altas temperaturas. En septiembre, el termómetro marcaba 33 grados en las aulas en barracones del IES Berenguer Dalmau de Catarroja. El aire acondicionado que tienen las aulas no era suficiente para paliar el intenso calor que pega sobre los tejados. “Sin aire acondicionado llegaríamos a los 50 grados”, contaba una profesora. Es, de hecho, lo que pasa en los pasillos, donde no hay aire y pese a que los docentes abren las puertas de las aulas para que llegue algo de fresco se han registrado temperaturas de más de 40 grados.