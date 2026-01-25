Mompó, el pueblo en la cara

Miguel Delibes, el novelista que mejor contó el campo castellano en las décadas de la gran migración pueblo-ciudad, dibujaba también la humillación y los complejos de aquella clase rural: “Llevas el pueblo escrito en la cara”, le decían a sus personajes mal adaptados a la nueva geografía. Hoy ‘el pueblo’ tiene otras connotaciones. Ya no es sinónimo de atraso y opresión, sino respiro y libertad frente al ruido y la ansiedad que atrapan a las ciudades. Es el nuevo relato rural bucólico, frente a la vergüenza de otro tiempo, es el aspiracional de clases medias asfixiadas.

Las ciudades fijan los cánones, las modas y las normas sociales, pero las identidades se siguen fraguando en los pueblos. Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, ha cogido esa bandera. El alcalde de pueblo, que habla el valenciano de pueblo, y que ahora pide visitar el pueblo.

La campaña turística que ha presentado esta semana en la feria de turismo de Madrid (Fitur) juega con ese lenguaje: “Te falta pueblo”. Ese es el lema, en contraposición con las megaciudades que dominan el siglo XXI. Frente al ‘te falta calle’, o el ‘te falta mundo’, la diputación prescribe horas de mundo rural, donde reside la ‘autenticidad’ valenciana.

Más allá de que el ‘cliente’ de la diputación sean los pueblos pequeños sin músculo financiero, esos que la institución recomienda visitar, el subtexto de la campaña es que Mompó, a través de estas campañas institucionales, sigue promoviendo una visión de la sociedad, en concreto la suya, sin aparecer como protagonista.

Hoy es el turismo pero antes fue la lengua. La promoción del valenciano es donde más claro se percibe esa estrategia de comunicación, con diversas iniciativas para promover formas más próximas y menos elitistas, pero también aceptadas por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), la institución normativa que parte de su partido querría ver cerrada. ‘Vacacions’ y no ‘vacances’, ‘gasto’ y no ‘despesa’. El “valenciano del pueblo”, defiende como un eslogan frente a las críticas de la oposición.

El alcalde de Gavarda (un municipio de mil habitantes de la Ribera Alta) parece seguir ahora por esa senda con esta última de campaña. Lo genuino reside en pueblos alejados del centro. Tras dos años y medio de legislatura, Mompó ha crecido como actor político dentro de su partido con la dana. Su personaje político, al tiempo que confronta con María José Catalá (casualmente la alcaldesa de la gran ciudad valenciana), se construye sobre ese eje: cultura, lengua, tradición, identidad e historia.

Ahí es donde se prodiga, visitando a Jaume I o respaldando iniciativas del académico de la tercera vía Abelard Saragossà. Ahí y no en debates sobre energía, el futuro de Europa o la financiación autonómica. Allí Mompó se siente cómodo, sin imposturas. Hoy representa sin duda el PP de comarcas, el ala valencianista que llevaba años sin referentes.

La cuestión es si esa zona de confort limita. Dicho con otras palabras, si este discurso da para cruzar la plaza de Manises de València hacia mayores responsabilidades políticas. La identidad está en los pueblos, pero las candidaturas se diseñan en grandes capitales donde la agenda es otra diferente.