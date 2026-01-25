Nueva ley antitabaco: ¿de cuánto será la multa a los menores que fumen vaper?

Hasta ahora lo que estaba prohibido era venderle tabaco a un menor. Sin embargo, en 2026 lo menores también tendrán prohibido fumar. Vaper, incluido. Esta es una de las principales novedades de la nueva normativa que entrará en vigor este año: el cigarrillo electrónico deja de estar en el limbo legal y se equipara al cigarrillo tradicional, con la máxima de que fumar es fumar.

El anteproyecto de la nueva ley Antitabaco establece multas a los menores que fumen con cuantías que aumentarán conforme se sume la reincidencia, y que deberán pagar los padres, madres o tutores legales ya que en ellos recae la responsabilidad subsidiaria. Así, la ley prevé sanciones de 100 euros si es un hecho aislado y sanciones de hasta 600 euros para las infracciones más graves, que incluyen ser reincidente. El objetivo es intensificar la protección de la salud de la infancia y adolescencia.

Y es que según datos de la Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias del Ministerio de Sanidad, los vapeadores le ganan la partida al tabaco tradicional: el 46,3 % de estudiantes valencianos de entre 14 y 18 años ha consumido cigarrillos electrónicos (CE) frente al 41,7% que ha probado el tabaco en 2021 y estas nuevas formas de consumir tabaco "han crecido 25,5 puntos desde 2014".

La alerta la han lanzado desde la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en la C. Valenciana que se han centrado en los vapeadores y las nuevas formas de consumo de tabaco en su última campaña "Por 7 Razones quítate la venda". Desde la AECC van a hacer intervenciones en las aulas para "desmontar falsos mitos" sobre la inocuidad de este tipo de consumir tabaco y también en redes, contando con el influencer valenciano Nachter.

Espacios protegidos

El nuevo texto también amplía los espacios exteriores sin humos, donde estará prohibido fumar, como conciertos al aire libre, parques infantiles o espacios donde se celebren eventos deportivos. Y también, sanciones al respecto que siguen la misma norma y se contabilizan con 100 euros cuando ocurre de forma aislada. Ahora bien, el texto también recoge supuestos donde se sanciona al propio espacio. Por ejemplo, si un restaurante o una discoteca al aire libre permite sistemáticamente fumar en zonas prohibidas, la multa puede subir a grave o muy grave siendo las cuantías de 601 a 10.000 euros en caso de graves y de 10.001 a 600.000 euros en el caso de muy graves.