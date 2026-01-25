El PSPV se persona como acusación popular en el caso del audio manipulado de Aemet el 29-O

El PSPV ha anunciado este domingo su personación en la causa judicial abierta en el Juzgado de Instrucción número 6 de Llíria, que investiga la obtención y manipulación de un audio entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del servicio de emergencias 112 durante la dana del 29 de octubre de 2024. Asimismo, reclaman que se cite como investigados a los dos altos cargos del Consell que, según la Guardia Civil, accedieron a este audio grabado que estaba custodiado en el Centro de Emergencias de la Generalitat.

Así lo ha trasladado este domingo el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, quien ha explicado que los socialistas valencianos se personarán en calidad de acusación popular para que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades políticas y penales. En esta causa está personada como perjudicada la Aemet, cuya representación la lleva la Abogacía del Estado. “Queremos que la justicia actúe con la máxima celeridad y rigor”, ha indicado el dirigente socialista.

Para ello, los socialistas se personan como acusación popular y lo hacen señalando directamente a los dos cargos de la Generalitat que, según el informe de la Guardia Civil, accedieron a la grabación. En concreto, según el informe de la Benemérita hecho público el lunes, inmediatamente después de la tragedia, entre el día 30 de octubre y el 2 de noviembre de 2024, hubo un “acceso y grabación de dicha llamada” por parte de Ricardo García García, subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior (la que llevaba las competencias de Emergencias en aquel momento) y de Alberto Martín Moratilla, entonces director General de Emergencias y Extinción de Incendios, “quienes habrían obtenido copia de dicha llamada en un pendrive”.

El exdirector general de Emergencias, Martín Moratilla. / Roberto Plaza/EP

Así lo concluyó el Instituto Armado después de que varios miembros de este cuerpo se personaran en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana el 13 de octubre pasado, y se entrevistaran con Jorge Suárez Torres, subdirector general de Emergencias, y con personal técnico del 112. El acceso a dicha grabación fue "por instrucción directa de los órganos directivos de la entonces Consellería de Justicia e Interior”, señala el informe de la Guardia Civil. Suárez está citado como testigo el próximo 30 de marzo.

"Lo peor" del temporal

El audio recortado fue filtrado de manera coordinada a varios medios afines al Palau de Carlos Mazón, unas publicaciones que el propio president y el PP airearon a través de sus redes sociales. De ella se desprendía que la predictora de Aemet restaba importancia al episodio de lluvias (“No vamos a marearos con más avisos”, decía a la técnico del 112), pero aquella conversación era realmente más extensa. Como publicó este periódico la mañana siguiente, la agencia estatal advertía de que “lo peor” del temporal llegaría por la tarde del 29 de octubre, como así fue.

"Nos encontramos ante un caso de extrema gravedad institucional y democrática”, ha expresado el dirigente socialista tras anunciar la personación de la formación en la causa como acusación popular, una figura bajo la que también está personado en la instrucción de la dana. En este sentido, ha afirmado que esto "no se trata de un enfrentamiento político, sino de defender que los mecanismos de emergencias y protección civil no puedan ser utilizados con fines partidistas”.

Es por ello que Mascarell ha exigido que “quienes accedieron a esa grabación deben responder ante la justicia y ser imputados de forma clara y precisa”, en referencia a los dos altos cargos de Emergencias. Finalmente, ha insistido en que “la protección de la verdad y de los protocolos de actuación de los servicios públicos es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática” y ha remarcado que la personación del PSPV busca “garantizar que se esclarezcan los hechos y se depuren todas las responsabilidades políticas y penales que se deriven del caso”.