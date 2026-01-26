La Aemet anuncia un diluvio y activa la alerta roja en España: los avisos aislan la provincia de Valencia por la borrasca Joseph

La borrasca Joseph ha multiplicado los avisos meteorológicos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el martes 27 y el miércoles 28 de enero. Las alertas se extienden por gran parte de la geografía española y aislan prácticamente a la provincia de Valencia.

Así queda de manifiesto en el mapa de avisos meteorológicos, donde tan sólo Aragón se salva el martes de las alertas. En la Comunitat Valenciana, el litoral de Alicante estará en preemergencia por temporal marítimo. Algo similar ocurre en Cataluña, cuyo territorio se libra esta vez, pero su costa estará sometida al envite de las olas.

La peor parte se la llevará Galicia, donde incluso se activa el aviso rojo por fortísimas lluvias que pueden dejar acumulados muy importantes a los que, además, se sumaría el deshielo provocado por las suaves temperaturas de estos días. De hecho, la Aemet indica que el ambiente será "templado en la mayor parte del territorio".

Avisos meteorológicos de la Aemet para el martes 27 de enero. / Aemet

La situación se repetirá al día siguiente, el miércoles 28 de enero, cuando de nuevo los avisos meteorológicos de la Aemet se disparan en casi toda España, aunque esta vez más centrados en el sur del mapa peninsular.

El tiempo en Valencia el martes 27 de enero

Aunque en la Comunitat Valenciana no habrá el martes ninguna alerta activa más allá de la mala mar que espera en el litoral alicantino, la Agencia Estatal de Meteorología advierte de que se dará un fenómeno significativo durante toda la jornada: "Rachas muy fuertes de viento del oeste en el interior" del territorio.

En concreto, se espera que el día amanezca con "cielos nubosos y precipitaciones débiles en el interior" que también podría ser "probables y dispersas en el litoral" de la Comunitat Valenciana, señala la Aemet.

La cota de nieve irá bajando conforme avance la jornada y se quedará en torno a los 1.200-1.400 metros de altitud al anochecer. El viento soplará del oeste "de moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en el interior".

En la ciudad de València, la Aemet anuncia probables lluvias para el martes 27 de enero. La probabilidad de que las nubes descarguen sobre la capital de Túria oscilarán entre el 60 y el 80% y la Agencia Estatal de Meteorología considera que lloverá ligeramente durante casi toda la jornada: desde primera hora de la mañana hasta que caiga el sol.

El tiempo en la ciudad de València para el martes 27 de enero, según la previsión de la Aemet. / Aemet

El viento soplará del sur y el suroeste y de nuevo adquirirá velocidad a partir de la tarde, cuando las rachas serán más fuertes. La posibilidad de tormenta será del 30% durante la mañana y, a partir del mediodía, se disparará hasta el 70%.