La diputación tiene en cartera grandes proyectos constructivos por valor de 34 millones

Tras una legislatura marcada por la dana y sus secuelas, que han paralizado iniciativas, y con las elecciones de 2027 comenzando a aparecer en el horizonte, la Diputación de Valencia está acelerando para tratar de dejar encarrilados algunos de los ‘grandes proyectos’ que previó el equipo de gobierno en 2023. Se trata, en concreto, de cuatro iniciativas, algunas heredadas de anteriores ejecutivos, otras sobrevenidas en estos dos años, y que se encuentran en diferente fase de ejecución: el futuro complejo administrativo de Jesús-Patraix, el nuevo teatro Escalante, una intervención para dar acogida a las obras de arte de la diputación en Bétera, y la reforma de la escuela de capataces agrícolas en Catarroja. Un conjunto de proyectos que suman 34,1 millones de euros.

Ciudad administrativa

Por impacto para el día a día de la diputación y por volumen, el más relevante es la construcción de un distrito administrativo en la zona de Jesús-Patraix para centralizar al grueso de los más de mil empleados de la institución. Es un complejo que se quiere levantar en el entorno de edificios históricos como el antiguo convento de Santa María de Jesús o el actual archivo histórico y fotográfico que está en el antiguo pabellón de privados del Psiquiátrico Padre Jofré y que ya desarrollan actividad administrativa.

Allí dispone la corporación de varias parcelas donde va a levantar un complejo de edificios que sumará 10.000 metros cuadrados en cuatro edificios, con un importe previsto de 19,2 millones en total. Es un proyecto caro, de cuatro edificios y dos sótanos de párking para 170 vehículos, pero al ser edificios independientes se podrá licitar por lotes y construir de manera independiente.

La redacción del proyecto completo se adjudicó tras el pasado verano, y está previsto que se entregue este mes de enero. La idea es que en los próximos meses se exponga al público y pedir licencia al ayuntamiento.

Teatro Escalante

En una fase similar se encuentra el nuevo Teatro Escalante, que incluso ya se ha presentado en público, un proyecto valorado en 5,8 millones de euros. La redacción del proyecto ya está adjudicada y este mes de enero se preveía tener el proyecto básico.

Para crear una nueva instalación de este emblemático teatro se va a habilitar la sala multiusos del IVAF, el Instituto Valenciano de Audiofonología. La previsión de licitación de obras es antes del verano de 2026, teniendo en cuenta que ahora se contará con el proyecto básico, el periodo de alegaciones y las redacción del proyecto constructivo. El inicio de las obras se contempla para 2027, antes de elecciones, según los cálculos de la vicepresidenta segunda y responsable de proyectos técnicos, Reme Mazzolari. El proyecto tiene un plazo de ejecución de 16 meses.

Escuela de capataces

Fuera de València, la Diputación también contempla intervenir en la escuela de capataces, centro de titularidad provincial en Catarroja que resultó gravemente afectada por la dana del 29 de octubre de 2024. La escuela pudo reabrir, pero se ha decidido reforzarla ante inundaciones y reconstruir y ampliar las instalaciones. El proyecto, que se prevé en 3,9 millones incluyendo la redacción y dirección de obra, contará con la financiación de Iberdrola, que quería invertir en un dotacional educativo y aportará tres millones. El proyecto de ejecución ya está redactado y la licencia de obras, con informe favorable de la Generalitat, está pendiente del visto bueno en el ayuntamiento.

Pabellón cultural en Bétera

Por último, en el complejo del antiguo hospital psiquiátrico de Bétera, la diputación proyecta reformar un pabellón que se utiliza como almacén de fondos artísticos de la corporación, un importante tesoro cultural que se quiere poner en valor, tanto pictórico como escultórico, cerámicas y de vestuario, además de documentos de la historia y la cultura valencianas.

La idea es habilitar las instalaciones para hacerlas más funcionales y visitables, que se puedan exponer los fondos. No como museo, aclara Mazzolari, sino como espacio para el ámbito artístico, siguiendo el ejemplo de Gordailua, el centro de colecciones patrimoniales de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Son 5,2 millones de proyecto, y el objetivo era sacar también obras a licitación durante 2026, en una intervención que se prorrogará varios años.

Estos proyectos, que podrían verse condicionados en su calendario por el bloqueo presupuestario de la Diputación, sin cuentas para 2026, se suman a otros rodeados de incertidumbre. El más codiciado es el antiguo edificio de Hacienda en la calle Guillem de Castro cuya titularidad comparte la diputación con el el Ayuntamiento de València.

De momento, las administraciones valencianas ni siquieran han logrado acceder al edificio, después de una sentencia que retiraba la titularidad al Gobierno central. Aún no ha devuelto las llaves. La diputación contemplaba este espacio como un gran contenedor cultural.