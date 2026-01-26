Vaivén
El grupo socialista ficha a un experto en redes
El grupo socialista del Ayuntamiento de València, con Borja Sanjuan al frente, ha fichado como asesor en redes sociales para sus concejales a Álex Comes, director de LaBase, experto en política y comunicación. Manejarse en las redes sociales se valora cada vez más entre los políticos. Todo se mide en "likes".
